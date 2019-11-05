Диапазон для акций "Полюса" до конца года – 7400-7700 рублей за акцию
Полюс отчитался чуть лучше наших прогнозов по выручке и EBITDA. Росту выручки на 19% (квартал к кварталу) способствовали рост цены на золото и сезонный фактор. Рентабельность EBITDA увеличилась до 65%. Наиболее значительно увеличился операционный денежный поток, на 3%, до $603 млн. На фоне роста цены на золото в пределах 10% понижен прогноз денежных операционных затрат на добычу по итогам года.
Компания не дала информации по дивидендам за 3-й квартал, мы не исключаем, что ориентир может быть дан позднее. Долговая нагрузка сократилась до 1,5х EBITDA, и не просматриваются факторы ее роста в ближайшее время: рентабельность производства на высочайшем уровне, а прогноз по капзатратам даже сократился на $25-75 млн на этот год. В связи с этим, можно рассчитывать приблизительно на 100 руб. дивиденда на акцию за 3-й квартал в виде отдельных выплат или в составе годового дивиденда.
Полагаем, что основные драйверы роста уже отыграны, и до конца года котировки будут на уровне или хуже рынка, в диапазоне 7400-7700 руб. за акцию.
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