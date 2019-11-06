На российском рынке акций во вторник ожидаемо были переписаны исторические максимумы, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон. Позитивную динамику показывало большинство фондовых площадок развивающихся стран. Оптимизм поддерживают сообщения о прогрессе в переговорах США и Китая, снижение рисков Brexit, улучшение макростатистики в США и ЕС.

Тем не менее, нельзя не отметить, что в течение вчерашней торговой сессии по индексу МосБиржи все-таки преобладала нисходящая тенденция. То есть максимальные отметки были достигнуты в самом начале торгов, после чего рынок акций медленно сползал вниз.

Подобная динамика указывает на постепенное снижение сил у покупателей. Некоторые участники предпочитают аккуратно фиксировать длинные позиции, а новых активных покупок широким фронтом уже не наблюдается из-за сильной перегретости рынка. В результате мы получаем локальные попытки начать коррекцию, однако в отсутствие каких-то по-настоящему негативных внешних драйверов серьезная волна снижения пока не формируется.

По индексу МосБиржи в качестве ключевого технического препятствия можно выделить район около круглой отметки 3000 п. Здесь проходит верхняя граница долгосрочного восходящего канала. В случае приближения котировок к этим значениям временное сокращение длинных позиций может быть вполне оправданным из-за повышения коррекционных рисков и сильной перекупленности.

Среди лидеров роста во вторник оказались акции Роснефти (+3,9%). Вчера утром мы отмечали, что еще в пятницу в бумагах компании сформировался «бычий» импульс, который намекал на скорый выход наверх за пределы годового боковика. В итоге после подъема выше 440 руб. все-таки произошел пробой зоны консолидации. Следующие локальные цели сместились в сторону 460-470 руб. Сегодня нефтяная компания отчитается о финансовых результатах по МСФО за III кв. 2019 г.

Догоняющий рост накануне продолжили показывать акции Московской биржи (+3,3%), которая в свою очередь отчиталась об оборотах за октябрь. Ранее бумаги компании заметно отставали от общей динамики индекса, так что текущее ускорение выглядит вполне закономерным. На наш взгляд, на горизонте года бумаги могут достигнуть широкого диапазона 110-130 руб.

Тем временем наблюдается отскок в черной металлургии. По 2,3% во вторник прибавили Северсталь и НЛМК. Текущее движение может быть временным. Причин для формирования устойчивого восходящего тренда пока не наблюдаем. Наоборот, сохраняются риски возобновления снижения бумаг из-за ухудшения ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке стали.

Благоприятный фон для российского рынка акций обеспечивает фактор растущей нефти. Вчера фьючерсы Brent прибавили 1,3% и в моменте поднимались к отметке $63. Сегодня они незначительно корректируются из-за статистики API: запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 4,3 млн б/с против прогноза +1,5 млн б/с.

Тем не менее, локальные технические цели по Brent пока еще не были достигнуты. При спокойном фоне в ближайшей перспективе ожидаю подъема в район $63,5-64.

Накануне начала наблюдаться тенденция распродажи в драгметаллах. Главным образом просадка затронуло золото. Котировки опустились ниже $1490. Поводом стал рост индекса доллара и увеличение доходности по длинным долларовым облигациям. Оцениваю вероятность сползания цен на золото как высокую. В среднесрочной перспективе не исключаю отката в сторону $1440. При реализации такого сценария акции российских золотодобывающих компаний могут также показать слабую динамику (Полюс Золото, Полиметалл).

Пара USD/RUB во вторник переписала минимальные значения за последние три месяца, но какого-то ускоренного укрепления рубля все-таки не наблюдалось. Более того, во второй половине сессии курс USD/RUB вновь начал расти, несмотря на поддержку со стороны нефтяного фактора. С одной стороны, поведение рубля намекает на его локальную слабость. Но в это же время техническая картина пока все еще намекает на сценарий со спуском к зоне поддержки 62,5-62,9. Этот расклад останется актуальным пока котировки находятся ниже 64,1.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,09%, нефть Brent в минусе на 0,54%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.