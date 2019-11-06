Фьючерсы на ведущие фондовые торгуются без выраженной динамики.

В течение дня Markit будет публиковать PMI (композитный и в секторе услуг) по странам еврозоны. Вышедшие ранее данные по индексу деловой активности в производстве ведущих европейских экономик отражают небольшой отскок в сторону позитива, тогда как в США октябрьский PMI снизился до 51,3 (и всё равно сильно лучше, чем в Европе). Рынкам в недавние дни помогло не только это.

Череда оптимистичных заявлений с китайской и американской стороны помогли S&P 500 уверенно пробить потолок на уровне около 3030 пунктов. Ралли в акциях способствует и скупка Федеральной резервной системой казначейских векселей. Регулятор вообще до сих пор делал всё то, чего от него ждали, хотя на словах упирался и заявлял о своей независимости от политики Трампа. Как итог – рынок растёт широким фронтом: число дорожающих акций S&P 500 превосходит число дешевеющих, никакого расхождения тут нет.

Судя по появившимся сообщениям в СМИ, Китай и США рассматривают возможность отмены части ранее введённых тарифов, и первый этап промежуточной сделки уже близок к подписанию, несмотря на сомнения бизнеса в лице Американской торговой палаты в КНР. Конечно, китайцам выгодно было бы настоять на предварительной отмене всех тарифов, но сам факт того, что Лю Хэ подвинул переговорную позицию Трампа, уже чего-то стоит. При этом президент США хвалит сам себя в своём твиттере, призывая американцев «наслаждаться» рекордном S&P 500.

Вторая глобальная история, которая движет рынком, – это денежная политика регулятора. На горизонте начинает мелькать неприятная для котировок перспектива: долговой рынок убеждён в сохранении ставок в текущем диапазоне на заседании 11 декабря (вероятность 95%, по данным CME). До следующей встречи FOMC ещё далеко, но если спикеры начнут готовить инвесторов к перерыву в понижении ставки, то рынок может отреагировать нервно.

Из крупных компаний сегодня отчитаются производитель процессоров Qualcomm, аптечная сеть CVS и китайский интернет-сервис Baidu.