Американские биржевые площадки во вторник закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,12% закрывшись на отметке 3074,62 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,11%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,02%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на восемь базисных пунктов до 1,85%, продемонстрировав самый высокий показатель более чем за семь недель. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на четыре базисных пункта до —0,31% — самый высокий показатель почти за 16 недель.

После очередных рекордов, установленных накануне, заокеанские игроки взяли закономерную паузу, чтобы оценить перспективы заключения так называемой первой части торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Смягчение финансовых условий американским регулятором де-факто выдавливает инвесторов из низкодоходных долговых инструментов, принуждая их к риску. При этом несмотря на снижение ставки ФРС доллар продолжает прочно удерживать свои позиции – и для этого есть фундаментальные обоснования. Так, даже если Федрезерв продолжит идти по пути смягчения денежно-кредитной политики, позиции "американца" по-прежнему останутся достаточно сильными и основная тому причина — все еще сильная экономика Соединенных Штатов и существенная разница в процентных ставках в Европе и США. Учитывая совокупность данных факторов, на мой взгляд пара EUR/USD на горизонте шести месяцев может вполне достигнуть отметок 1,07–1,08, в связи с чем делать долгосрочную ставку на рост единой европейской валюты считаю преждевременным.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,29%, закрывшись на отметке $62,93. Однако позитивные настроения игрокам может подпортить вышедшая статистика от API, согласно которой недельные запасы "черного золота" в США выросли на 4,26 млн баррелей (при прогнозе роста на 2 млн баррелей). Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с конъюнктурой на мировых финансовых рынках станут определяющими для стоимости фьючерсного контракта Brent до конца текущей недели.

Сейчас, даже с учетом вероятности заключения каких-либо договоренностей между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, речь идет лишь о возможном временном перемирии, и, скорее всего, далее рынки снова будут сотрясать негативные новости с полей торговой войны. В связи с этим максимальным уровнем по Brent может стать отметка $65,50. В целом же до конца текущего года при сохранении умеренно позитивных настроений на мировых биржевых площадках цена на "черное золото" может колебаться в диапазоне $58-65,50, а при ухудшении общей конъюнктуры нижняя граница будет смещаться к отметке $56.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,65%, закрывшись на отметке 2949,55 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2920 и 2900 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2965 и 2995 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 144800 и 143100 пунктов. Сопротивления — 147000 и 149000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,49 руб./$, прибавив 0,08 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63 и 62,55. Сопротивления расположены на уровнях 63,65 и 64.