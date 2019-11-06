Вчера российский рынок акций в очередной раз переписал исторические максимумы по Индексу Мосбиржи, но затем началась нисходящая тенденция. И вроде бы внешний фон был неплохим, и нефть росла, в моменте вообще проколов отметку 63 доллара за баррель. Но продолжения роста так и не последовало. Это говорит о том, что силы покупателей заканчиваются и начинается осторожная фиксация прибыли по многим бумагам.

В то же время взлетели акции, ранее значительно отстававшие от роста рынка в целом. Это прежде всего «Роснефть», Мосбиржа и черные металлурги. «Роснефть», кстати, сегодня отчитается о результатах работы за три квартала, и если они будут хорошими, то мы увидим еще один всплеск роста ее котировок.

Не исключено, что оставшийся нереализованный спрос с ближайшие дни перекинется на бумаги «второго эшелона», большинство из которых не приняли участия в последнем ралли.

Нет ни сил, ни поводов и для продолжения роста на Западе: основные американские индексы закрылись около нуля. Сегодня фьючерсы на них торгуются в очень слабом минусе. Такая картина говорит о том, что российский рынок акций откроется в слабом минусе, и если не появится новых позитивных новостей, то нисходящая тенденция будет превалировать.

Однако открывать шорты по каким-либо бумагам очень опасно. Быть может, тем, кто хочет заработать на падении рынка, стоит попробовать это сделать на продаже фьючерса на Индекс РТС или Мосбиржи, но с очень короткими стопами.

Рубль в паре с долларом вчера с утра пытался развить пятничный успех, но по итогам дня российская валюта все же закрылась ослаблением к «американцу». Пока пара доллар-рубль находится ниже района поддержки 63,6-63,8 и в общем-то ей открыта дорога в район годовых минимумов 62,6. Но фундаментальных факторов для такого движения мы не видим и склоняемся к мысли, что пробой окажется ложным и пара вновь уйдет к комфортной для себя отметке 64.

Как мы уже отмечали, нефть вчера впервые за последний месяц дошла до отметки 63 доллара за баррель, откуда наметился разворот. Никаких отраслевых причин для роста нет, просто «черное золото» отыгрывает общемировой позитив и снижение рисков падения спроса из-за угроз стагнации мировой экономики.

Негатива добавили данные Американского института нефти о росте запасов на 4,3 млн баррелей. Сегодня ждем более индикативных данных Минэнерго США. Однако играть «в короткую» с нефтью очень опасно, лучше подбирать ее при уходе котировок ближе к 60 долларам за баррель. Следует помнить, что через месяц состоится саммит ОПЕК+, на который вполне может быть вынесен вопрос о снижении уровня добычи. Кроме того, начинается приватизация Saudi Aramco. И саудовские власти вполне могут поддержать этот процесс попыткой поднять котировки нефти словесными интервенциями.