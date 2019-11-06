По итогам торгов 5 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,65%, до 2949,55 п., а индекс РТС на 0,35%, до 1460,50 п.

В целом, оптимизм на отечественном рынке сформировался за счёт позитивного новостного фона по поводу торговых переговоров США и КНР. Повышение вероятности сделки снимает значительные риски с сырьевого рынка на надеждах стабилизации или даже ускорения роста мировой экономики. На ожиданиях данного изменения ситуации выросли бумаги «Роснефти» (+3,91%), «Татнефти» (+2,33%), «Северстали» (+2,33%), «НЛМК» (+2,28%). В акциях «АЛРОСА» наблюдался пессимизм на 1,31%, связанный со снижением цен ДЕ БИРС, что скажется и на выручке российского производителя алмазов. Бумаги «Московской Биржи» выросли на 3,34%, хотя в октябре объём торгов снизился на 7,6%. Впрочем, в последние два месяца ситуация может заметно улучшиться на фоне накачки ликвидностью со стороны ведущих центральных банков. В остальном рынок вновь обновил исторический максимум, что вызывает у части участников торгов тревожные чувства, но прямых поводов для начала коррекции нет. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 58,231 млрд рублей.

Рубль начинал день бодрым укреплением в моменте до 63,175 за доллар, но к вечеру доллар заметно усилил свои позиции на глобальном рынке, что заставило спекулянтов развернуть тенденцию. Впрочем, против евро отечественная валюта смогла сохранить свои достижения. В среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года в доступном для размещения объёме. Можно ожидать достаточно высокий спрос, так как перспективы замедления инфляции сохраняются, а с ними и вероятность дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ. Если же говорить о локальном ослаблении, то к вечеру вторника индекс доллара укреплял позиции на 0,45% до 97,94 п. Основные потери наблюдались в евро, да и японская иена ослабла до 109,14 за доллар, что, к слову, говорит о наличии аппетитов к риску. С другой стороны, Банк Японии в очередной раз намекнул на дополнительные меры, если инфляция не будет подчиняться планам регулятора.

Торги в США завершились преимущественным ростом индексов, хотя S&P 500 допустил осечку. Основным источником оптимизма продолжает оставаться прогресс американо-китайских переговоров по торговым вопросам. Financial Times и Wall Street Journal утверждают, что США может снять тарифы на $112 млрд, но, по данным CNBC, Китай настаивает на отмене всех принятых импортных пошлин. Статистика по США пока не подтверждает самые негативные опасения, что также поддерживает оптимистов в условиях сниженной ставки ФРС. Индекс ISM в сфере услуг вырос до 54,7 в октябре по сравнению с 52,6 п. в сентябре. В IHS Markit индекс PMI в сфере услуг США снизился до 50,6 п. с 50,9 п. Дефицит внешней торговли в сентябре составил $52,5 млрд, как и ожидалось. Примечательно, что по статье нефти наблюдалось положительное сальдо. Дефицит торговли с Китаем сократился, но этого явно не хватило для компенсации растущего дефицита с другими странами. Одной из главных корпоративных историй стали слухи о том, что Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,62%) может стать частной. Акции Uber Technologies провалились на 9,85% из-за очередных огромных убытков по итогам прошедшего квартала. В компании заявляют, что достигнут прибыльности к концу 2021 года. Один из активных игроков сланцевой добычи нефти и газа Chesapeake Energy (-17,95%) объявил о сокращении выручки хуже прогнозов. Стоит также отметить рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 1,853%, что также внесло вклад в сильное укрепление доллара. По итогам торгов DJIA вырос на 0,11% до 27492,63 п., а S&P 500 снизился на 0,12% до 3074,62 п.

Новости о торговых переговорах иссякли, и реакция рынков не заставила себя долго ждать. К тому же CNBC утверждает, что Китай настаивает на отмене всех принятых пошлин в качестве условия заключения торговой сделки. Из позитива можно отметить более высокую устойчивость японского рынка за счёт ослабления иены, а также укрепление юаня, который впервые с августа пересёк отметку в 7 юаней за доллар. Впрочем, слабость иены объясняется частично статистикой. Индекс PMI в сфере услуг упал в октябре до 49,7 п. с 52,8 п. в сентябре. К 8:40 мск NIKKEI 225 —23301,73 п. (+0,21%), Hang Seng — 27710,20 п. (+0,10%), Shanghai Composite — 2982,89 п. (-0,29%).

Нефть находилась под давлением из-за данных по США. Согласно информации API, на неделе, завершившейся 1 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,3 млн бар. Запасы бензина сократились на 4,0 млн бар., а дистиллятов на 1,6 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 2,7 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 2,4 млн бар. и дистиллятов на 1,0 млн бар. Некоторую долю пессимизма также внёс долгосрочный прогноз OPEC. Прогноз роста спроса к 2040 году был сокращён до 110,6 млн бар. в сутки по сравнению с прежней оценкой 111,7 млн бар. в день. Тем не менее, для нефти главным вопросом остаётся торговая война и страдающий от неё глобальный рост экономики. К 9:00 мск Brent — $62,73 (-0,37%), WTI — $57,06 (-0,30%), Золото — $1485,8 (+0,14%), Медь — $5945,89 (-0,13%), Никель — $16310 (+0,18%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 97,93 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась в районе 1,85%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,107 (без изменений), GBP-USD — $1,288 (-0,02%), USD-JPY – 109,06 (-0,06%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный, хотя есть и сигналы слабости. Нефть под давлением статистики по запасам в США, новости о переговорах США и Китая говорят о возможных проблемах со сроками заключения сделки первой фазы. В любом случае, внешний фон не располагает для активных покупок на российском рынке.