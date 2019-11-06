Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии в отсутствие сильных сигналов. Аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ в течение дня окажут поддержку курсу рубля.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается несущественное отклонение индекса Мосбиржи на 0,1-0,3%, недалеко от отметки 2950 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2940 и 2930 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2960 и 2970 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации индекса РТС – появились признаки сокращения активности инвесторов на глобальных рынках в ожидании заключения торговой сделки между США и КНР, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ остается актуальным сценарий консолидации курса немногим ниже отметки 63,5 рубля за доллар", — добавил он.

В течение дня рубль может получить поддержку от участия инвесторов в аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ, прогноз по курсу на сегодня — 63,15-63,90 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились в пределах 0,15% на оптимизме по перспективам американо-китайских переговоров по торговле.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) колебались разнонаправленно в пределах 0,6%, японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижался на 0,4%.

Стоимость нефти снижается на 0,6% — до 62,59 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1076 доллара против 1,1074 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок повысился на фоне позитивной динамики мировых бирж и роста рынка нефти третий день подряд. Индекс РТС обновил максимум за 6 лет, индикатор Мосбиржи — исторический.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, до 2949,55 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,35%, до 1460,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 5 копеек и составил 63,49 рубля, евро — на 64 копейки, до 70,32 рубля, следует из данных Московской биржи.