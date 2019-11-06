Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа вчера снизилась на 19 бп, до 6,23%, а индекс RUSFAR опустился до 6,26%, поскольку банки размещали избыточные свободные резервы на денежном рынке. Как следствие, на депозитном аукционе Казначейства банки привлекли лишь 40 млрд руб. из предложенных 200 млрд руб.

Чтобы ограничить давление на рынок, Банк России провел однодневный депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом 1,7 трлн руб., в итоге стерилизовав 1,04 трлн руб. ликвидности по средней ставке 6,41%. Одновременно регулятор провел недельный депозитный аукцион с лимитом 2,2 трлн руб., который банки выбрали в полном объеме. Таким образом, депозиты кредитных организаций в Банке России сегодня увеличатся на 0,9 млрд руб., в результате чего объем средств на корсчетах снизится приблизительно до 2,0 млрд руб. Мы считаем это комфортным уровнем для первых дней нового периода усреднения – тем более что в ближайшие дни поддержку ликвидности должны будут оказать расходы бюджета.

Длинные ставки FRA выросли на 2–5 бп; 9x12 FRA закрылась на отметке 6,22%, 6x9 FRA – на 6,27%. 3-месячная ставка MosPrime (6,83%) не изменилась. Сегмент процентных свопов завершил сессию либо на прежних уровнях, либо ростом на 1–2 бп, 5-летняя ставка закрылась на уровне 6,65%. Кривая NDF сместилась вниз на 2–5 бп, в том числе 12-месячная ставка снизилась на 4 бп, до 5,81%. Однако ставки кросс-валютных свопов выросли, в том числе 5-летняя – на 5 бп, до 5,26%.