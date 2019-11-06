Детский мир (DSKY RX: ПО РЫНКУ; РЦ 104 руб./акцию) завтра представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию. В 3К19 рост трафика ускорился, что, как мы считаем, было следствием ускорения инвестиций в цены. Вероятно, этот факт был нейтрализован экономией в части операционных расходов, в результате чего скорректированная рентабельность EBITDA должна сохраниться на уровне 12,4% (-30 б. п. г/г и на прежнем уровне к/к). Акции выросли в цене на 7% с момента публикации операционных результатов за 3К19, оставляя лишь весьма ограниченный потенциал роста, особенно на фоне серьезного риска навеса акций.

Выручка: соответствует цифрам в недавно опубликованных операционных результатах. Компания уже сообщала предварительный показатель выручки за 3К19 в своих операционных результатах за 3К19, который составил 34 млрд руб., что на 19,3% выше г/г на фоне роста торговых площадей на 11,2% и Lfl-выручки на 10,2%. Мы не ожидаем отклонения фактического показателя от ранее представленной цифры.

Рентабельность: экономия в части общих, административных и коммерческих расходов полностью не смогла нейтрализовать инвестиции в цены. Учитывая ускорение роста LfL-трафика в 3К19 (9,1% г/г против 7,8% в 2К19), мы считаем, что компания, вероятно, ускорила инвестиции в цены в 3К19, поэтому мы ожидаем снижение валовой рентабельности на 1,4 п. п. г/г до 32%. Это должно быть нейтрализовано снижением общих, административных и коммерческих расходов на 1 п. п. г/г в процентном отношении к выручке (исходя из опыта предыдущих кварталов). В итоге наш прогноз скорректированной EBITDA за 3К19 составляет 4,2 млрд руб., что на 17% выше г/г. Это соответствует скорректированной рентабельности EBITDA на уровне 12,4%, что на 0,3 п. п. ниже г/г.

Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль за 3К19 составит 2,2 млрд руб., что на 3% выше г/г на фоне тех же факторов, что и EBITDA, и того, что корректировки текущего налога на прибыль за предыдущий период в этом году были смещены на 1П19.