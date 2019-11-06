Согласно публичному заявлению Антимонопольного комитета Украины, МТС (MTSS RX, MBT US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) планирует продать нидерландскую компанию Preludium B.V., контролирующую украинский актив МТС, Vodafone Украина, азербайджанскому оператору Bakcell. Сообщается, что стороны заключили договор о согласованных действиях на украинском рынке на ближайшие три года. В соответствии с условиями соглашения, МТС запрещено нанимать сотрудников Vodafone Украины (за исключением случаев, согласованных между сторонами) и привлекать его поставщиков.

Хотя ранее МТС отрицала факт продажи своего украинского актива, новостные источники указывают на то, что сделка находится на завершающем этапе. Закрытие сделки по продаже повысит вероятность того, что компания выплатит дивиденды по итогам 2П19 или за 1П20 выше уровня, предусмотренного дивидендной политикой компании (28 руб./акцию в год). В июле украинские СМИ в качестве потенциальной цены сделки называли примерно $700 млн, что соответствует коэффициенту EV/LTM EBITDA на уровне примерно 2,5x. Учитывая эту оценку стоимости, а также тот факт, что 20% этой суммы будет направлено на дивидендные выплаты, инвесторы МТС могут получить дополнительно до 4,5 руб. на акцию к обычным дивидендам с потенциалом роста дивидендной доходности на 1,5 п. п.

МТС 19 ноября представит финансовые результаты за 3К19. Мы ожидаем, что вопросы, связанные с продажей МТС Украина, будут обсуждаться менеджментом на телефонной конференции, посвященной результатам за 3К19, которая последует после публикации отчетности.