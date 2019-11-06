Saudi Aramco начала процесс IPO. Компания намерена разместить на локальной бирже Tadawul вторичные акции стоимостью 1–3% уставного капитала. Как сообщают Ведомости, инвестиционные банки – организаторы IPO оценивают компанию в диапазоне 1,2–2,3 трлн долл. Это подразумевает значения мультипликаторов EV/EBITDA и P/E на 2019 г. на уровнях 6,2–11,7x и 13,2–25,3x соответственно. Ожидаемая дивидендная доходность на 2020 г. составляет 3,3–6,3% (с учетом намерения компании выплатить акционерам 75 млрд долл. за весь год). На наш взгляд, Saudi Aramco оценена достаточно дорого по сравнению с российскими интегрированными нефтегазовыми компаниями. В условиях избыточной ликвидности размещение новых бумаг с более высокой оценкой может поддержать котировки российских нефтегазовых компаний в краткосрочной перспективе.

Saudi Aramco начинает IPO. Saudi Aramco, располагающая доказанными запасами жидких углеводородов в объеме 226,8 млрд барр. разместит 1–3% своих акций (как пишут Reuters и FT со ссылкой на свои источники, акции вторичные) на локальной бирже Tadawul. Как сообщают Ведомости, инвестиционные банки – организаторы IPO оценивают стоимость компании в диапазоне 1,2–2,3 трлн долл., исходя из чего правительство Саудовской Аравии, владеющее 100% акций компании, может привлечь 12–69 млрд долл. Чистый долг Saudi Aramco почти равен нулю, поэтому оценка подразумевает значения мультипликаторов EV/EBITDA и P/E на 2019 г. на уровнях 6,2–11,7x и 13,2–25,3x соответственно, что значительно дороже сопоставимых российских компаний, которые на текущих уровнях по тем же коэффициентам оценены в 5,4x и 8,0x.

Параметры бумаг больше соответствуют облигациям. Как указано в проспекте ценных бумаг, Saudi Aramco намерена в 2020 г. выплатить не менее 75 млрд долл. в виде дивидендов за 2019 г. (в дополнение к любым потенциальным специальным дивидендам). Исходя из финансовых показателей за 9м19, коэффициент выплат может составить 82%. Дивидендная доходность в этом случае будет варьировать от 3,3% до 6,3% в зависимости от окончательной оценки по итогам сделки (по сравнению со средним прогнозным уровнем 5,3% на 2020 г. по бумагам российских нефтегазовых компаний, согласно нашим расчетам). Самое главное в том, что совет директоров компании гарантировал миноритарным акционерам выплату дивидендов за 2020–2024 гг. в размере не менее 0,09375 долл. на одну акцию за каждый квартал (соответствует 75 млрд долл. в год с учетом 200 млрд выпущенных акций) – даже если дивиденды придется выплачивать за счет доли государства. Таким образом, акции Saudi Aramco по своим параметрам больше похожи на облигации с гарантированным минимальным квартальным купоном. Помимо этого, компания не исключает выплату специальных дивидендов, которые будут пропорционально распределяться между акционерами (на определенную дату закрытия реестра).

Пассивный отток из российских акций в случае включения бумаг Saudi Aramco в индексы. Пассивный отток капитала из российских акций будет зависеть от оценки стоимости Saudi Aramco. Если предположить, что компания разместит бумаги по цене, соответствующей середине оценочного диапазона, и привлечет в общей сложности 40 млрд долл., то включение бумаг компании в индексы MSCI приведет к пассивному оттоку из российских акций в размере 117 млн долл., а включение в индексы FTSE – к оттоку 58 млн долл. На наш взгляд, этот сценарий не окажет существенного негативного воздействия на российский рынок акций. В условиях избыточной ликвидности размещение новых бумаг с более высокой оценкой может поддержать котировки российских нефтегазовых компаний в краткосрочной перспективе.