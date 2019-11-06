Предложение со стороны банков на депозитных аукционах оказалось неожиданно высоким
Корсчета сократились до 1,63 трлн руб. Вчера ЦБ провел два депозитных аукциона: депозитный аукцион тонкой настройки с рекордно высоким лимитом в 1,7 трлн руб. и регулярный аукцион сроком на семь дней с лимитом 2,21 трлн руб. На обоих аукционах предложение со стороны банков оказалось неожиданно высоким. На депозитном аукционе тонкой настройки предложение не дотянуло до лимита, но превысило 1 трлн руб. Проведение депозитного аукциона тонкой настройки связано с окончанием периода усреднения, рост привлечения депозитов банков в ЦБ предотвратил снижение ставок на межбанковском рынке. Лимит на регулярном аукционе составил 2,21 трлн руб., предложение практически совпало с лимитом, так что объем средств на недельных депозитах в ЦБ сегодня вырастет на 900 млрд руб. Это означает, что корсчета останутся ниже 2 трлн руб., то есть банки вновь, несмотря на начало периода усреднения, не создают запаса средств на корсчетах. Возможно, они рассчитывают на приток средств по бюджетному каналу, который позволит не только нарастить корсчета, но и создаст давление на ставки на межбанковском рынке. Поведение же регулятора говорит о его вновь возросшем внимании к уровню ставок на межбанковском рынке. Хотя Центробанк с середины года смягчает монетарную политику, снижая ключевую ставку, он не готов идти на чрезмерное смягчение денежно-кредитных условий, ликвидируя навес избыточной ликвидности.
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