MSCI опубликует результаты ноябрьской полугодовой ребалансировки после закрытия торгов в четверг, 7 ноября. Они вступят в силу 27 ноября. Мы ожидаем, что минимальная пороговая рыночная капитализация компаний в расчетной базе индекса MSCI Russia будет установлена в диапазоне $3,3-3,5 млрд, но, вероятнее всего, в коридоре $3,3-3,4 млрд. По нашим оценкам, в рамках этого сценария в расчетную базу индекса не будут включены новые компании (есть лишь небольшая вероятность исключения Транснефти). Мы полагаем, что в дальнейшем возможны существенные изменения в российском индексе MSCI и в более широком индексе MSCI EM, которые будут иметь значение для тех, кто инвестирует в Россию и в развивающиеся рынки.

— Вероятность исключения Транснефти немного выше, чем ранее, но, на наш взгляд, это вряд ли произойдет в ноябре. По нашим самым строгим оценкам, доля free float Транснефти с поправкой на рыночную капитализацию пока на 2-5% выше уровня, при котором компания будет исключена из расчетной базы MSCI Russia. Поэтому мы полагаем, что в ноябре исключение Транснефти маловероятно. Если же это произойдет, минимальный отток средств пассивных фондов, по нашим расчетам, составит $22-30 млн, что в 2,9-3,8 раза больше среднедневного оборота акций Транснефти за 30 дней.

— TCS Group может стать кандидатом на включение в расчетную базу MSCI уже в мае, если ее акции будут соответствовать критериям ликвидности. Начало торгов акциями этой компании в Москве (с октября) было предварительным условием, позволяющим MSCI рассмотреть вопрос о том, чтобы применить к TCS Group правила, действующие для российских эмитентов. Совокупной рыночной капитализации на уровне $3,8 млрд при капитализации акций в свободном обращении $2,1 млрд должно быть более чем достаточно, чтобы обеспечить включение TCS Group в расчетную базу MSCI. Впрочем, пока нет определенности по вопросу о том, насколько достаточен уровень ликвидности. Чтобы включить TCS Group в индекс MSCI Russia уже в мае, дневной объем сделок с ее акциями на московских торгах должен удержаться на уровне более 50% соответствующего лондонского показателя. Если компания все же будет включена в расчетную базу, ее вес в структуре индекса MSCI Russia, по нашим оценкам, может составить 0,9%, что обеспечит приток средств только со стороны пассивных фондов на сумму $40 млн, что в 19 раз превышает текущий средний ежедневный объем сделок с ее акциями в Лондоне.

— В ноябре будет расширена база индекса MSCI China. Коэффициент учета китайских акций класса А будет повышен с 0,15 до 0,20; кроме того, в расчетную базу впервые войдут акции класса А китайских компаний средней капитализации. Мы полагаем, что это почти не повлияет на вес российских акций в индексах MSCI, но ожидаем перетока как минимум $790 млн средств пассивных фондов из прочих активов развивающихся рынков в китайские активы, которые будут добавлены в индексы MSCI.

— IPO Saudi Aramco может состояться уже в декабре. В отношении планов размещения остается много вопросов — так, по-прежнему неясно, смогут ли саудовские власти и инвесторы прийти к согласию по поводу оценки компании. Тем не менее на данный момент объем размещения, согласно публичным оценкам, может достичь $45-60 млрд, из чего следует, что вложения в размещаемые акции Saudi Aramсo со стороны инвесторов, отслеживающих только рынки в базе индекса MSCI EM, могут составить $0,75-1,0 млрд. Отток средств пассивных фондов из России может составить $30-180 млн — в зависимости от того, как MSCI и другие индексные провайдеры отреагируют на итоги размещения. В конечном счете для инвесторов в Россию и глобальные рынки в целом важнее будет то, каким окажется приток средств активных фондов в эти бумаги.



