На российском рынке акций продолжается устойчивый подъем наверх. Фаза непрерывного роста наблюдается уже 5 торговых недель подряд. В среду индекс МосБиржи в будничном режиме переписал исторические максимумы.

Если во вторник в течение дня мы видели локальную слабость рынка и его постепенное сползание, то вчера эта тенденция не получила продолжения, наоборот, преобладали «бычьи» настроения среди участников. Максимумы торгов пришлись на закрытие, что традиционно является сигналом о том, что движение наверх еще не полностью реализовано.

Кроме того, российский рынок вчера проигнорировал снижение индекса развивающихся стран MSCI EM, то есть он заметно выделялся среди своих коллег. Ажиотажу среди инвесторов не успел помешать фактор снижения цен на нефть. Они упали уже после закрытия основной сессии на Мосбирже.

Данные Минэнерго США оказались негативными, рост запасов нефти значительно превысил ожидания экспертов и результаты из опубликованного накануне отчета Американского института нефти. Кроме того, добыча осталась на рекордном уровне 12,6 млн б/с. На этом фоне январские контракты Brent потеряли 2% и вернулись ниже $62. Дополнительное давление в моменте также оказали новости о том, что лидеры США и Китая не смогут встретиться ранее декабря для подписания первой части торговой сделки. Еще недавно это мероприятие ожидалось в середине текущего месяца.

На вечерней сессии фьючерсы на российские акции и индексы частично среагировали на негативные внешние факторы. В связи с этим открытие торгов сегодня ожидается в умеренном минусе.

По индексу МосБиржи общая техническая картина пока не меняется. Котировки вплотную подошли к ключевым уровням сопротивления, расположенным около 3000 п. Здесь проходит верхняя граница долгосрочного восходящего канала, который сформировался после кризиса 2008-2009 гг. Торможение около 3000 п. может быть вполне логичным, особенно с учетом общей перекупленности и перегретости российского рынка. Таким образом, при дальнейшем подъеме временное сокращение длинных позиций выглядит оправданным.

Накануне главной движущей силой среди ликвидных бумаг опять были нефтегазовые фишки: Лукойл (+2,2%), Татнефть-ао (+1,8%), Газпром (+1,5%). При этом стоит отметить, что роста стоимости нефти в рублях по-прежнему не наблюдается. Если в 2018 г. мы видели достаточно четкую связь динамики сырья и рынка акций, то в этом году ситуация существенно поменялась. Рост рынка проходит в отсутствие поддержки со стороны нефтяного фактора. Цена Brent в рублях с начала 2019 г. выросла на 5%, а нефтегазовый отраслевой индекс на 25%.

При этом стоит отметить, что несмотря на перекупленность и приближение российского рынка к важным техническим сопротивлениям, каких-то серьезных внутренних драйверов для масштабных распродаж пока нет. Наоборот, фактор снижения рублевых ставок и замедления инфляции постепенно закладывается в цену, оказывая поддержку рынку. При этом в ряде бумаг пространство для положительной переоценки все еще сохраняется. На наш взгляд, это касается акций МТС, Детского мира, Юнипро, Лукойла, Интер РАО, Мосбиржи, Яндекса. Кроме того, спреды корпоративных бондов к ОФЗ по-прежнему выглядят избыточными. Облигации российских компаний с погашением от 3-4 лет на горизонте полугода выглядят привлекательно.

Сегодня на российском рынке ожидается публикация отчетов за III кв. по МСФО сразу у нескольких крупных эмитентов: ВТБ, Ростелеком, ТГК-1, Детский мир.

Определенную поддержку российским экспортерам начал оказывать фактор слабого рубля. Снижение курса USD/RUB остановилось еще во вторник. Локальные цели около 62,5-62,9 так и не были достигнуты, чему способствовал общий отскок доллара относительно ключевых мировых валют. Ближайшие локальные сопротивления расположены около 64,1-64,2. Пока курс находится ниже этих отметок, шансы на еще одну локальную волну снижения пары USD/RUB сохраняются.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,12%, нефть Brent после вчерашнего вечернего отката торгуется без существенных изменений.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровня закрытия среды, в пределах —0,4%.