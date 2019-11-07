В среду высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в плюсе. В то время как внешний фон носил скорее нейтральный для рынка характер, отдельные корпоративные новости привлекли внимание трейдеров. Так, сообщения о предложении Минфина включить Транснефть план приватизации на 2020 — 2022 гг. дали основания для роста по привилегированным бумагам компании (TRNFP, +3.3%). Акции ММК (MAGN) подорожали на 3.3%, Полюса (PLZL) – на 3.2%, Лукйола (LKOH) – на 2.2%, НЛМК (NLMK) – на 1.7%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 7.2%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 4.9%, ОАК (UNAC) – на 3.3%, Россетей (RSTI) – на 3.0%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским наметилась некоторая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна приостановка подъема по индексу РТС. Сообщения о возможном переносе сроков подписания торгового соглашения между США и КНР на следующий месяц стали поводом к некоторому сокращению готовности инвесторов к принятию риска, которое выразилось, в том числе, в снижении доходностей на рынке госдолга США и повышении по индексу доллара (DXY), отражающем динамику курса доллара к корзине мировых валют. На валютном рынке доллар США получил поддержку, но, по данным технического анализа, вблизи уровня 64.0 по паре доллар-рубль может быть встречено сопротивление.