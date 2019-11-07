Сегодня после закрытия рынка квартальную отчётность обнародует Disney. Старейшая корпорация в своей отрасли не остаётся в стороне от «стриминговых войн», но расширение бизнеса не сводится лишь к поглощению видео-сервиса Hulu и запуске Disney+.

В отличие от своих конкурентов, Disney создаёт собственную "культуру", где ставит на комбинацию сильных брендов (Marvel, "Звёздные войны") и платных услуг: подписок ($7 в месяц против $13 у Netflix) и членства в клубе с правом получения подарков и приглашений на мероприятия. Disney действует как Amazon и Apple, стремящихся замкнуть клиента между собственными товарами и услугами. Только в случае с Disney под товарами надо понимать не гаджеты, а подарочную продукцию, символику и брендированные игрушки.

Disney+ получил положительные отзывы от участников программы тестирования в Нидерландах и 12 ноября будет запущен в США и ряде других стран. Корпорация Микки-Мауса привлекает клиентов в свой стриминговый сервис разными способами. Так, на традиционном мероприятии клуба D23 Expo посетителям предлагалась скидка на Disney+ на целых три года. Членство в самом клубе, естественно, предполагает ежегодную плату в $100-130 в обмен на фирменные подарки и приглашения на корпоративные мероприятия.

Кроме того, контракт с сотовым оператором Verizon подразумевает, что все абоненты безлимитного тарифа получат год бесплатного Disney+. Менеджмент ожидает, что сервис выйдет в прибыль в 2024 году, и к этому времени база подписчиков составит от 60 до 90 млн человек. Сейчас у конкурентов — Netflix и Amazon Prime – более 150 млн и 100 млн подписчиков соответственно. Через Disney+ будут транслировать собственный контент, которого у компании в избытке. Приобретение студии 21st Century Fox это поспособствовало.

С начала года пять фильмов студии собрали каждый свыше миллиарда долларов, а впереди ещё «Холодное сердце – 2» и девятый эпизод «Звёздных войн». График выше наглядно показывает, что продажи игрушек и роялти от производителей типа Hasbro в последнее время растут опережающими темпами. Самые популярные игрушки – как раз герои диснеевских фильмов. Ещё Disney начал сотрудничать с ритейлером Target, совмещая точки продаж: уже открыто 25 магазинов, через год их станет на 40 больше.

Стратегия Disney вопросов не вызывает, но интеграция Hulu и 21CF всё ещё даёт о себе знать в виде больших капитальных затрат. Аналитики Уолл-стрит в среднем видят целевую цену акций на 15-20% выше текущего уровня. В долгосрочном плане от укрепления Disney больше всего достанется Netflix, который оказался в состоянии ценовой войны и без должной диверсификации бизнеса. Disney это не грозит.