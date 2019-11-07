Последние несколько торговых сессий на глобальных рынках проходят в сравнительно спокойном ключе, и поводов для заметного роста волатильности на этой неделе пока не наблюдалось. С точки зрения общего влияния на риск-аппетит по-прежнему в центре внимания остается вопрос торговых отношений США и Китая, и новость о вероятном перенесении встречи Д.Трампа и Си Цзиньпина, на которой должно состояться подписание промежуточного торгового соглашения, с ноября на декабрь локально чуть ухудшает настроения в рамках азиатских торгов.

Что касается экономических данных, то опубликованный вчера индекс деловой активности в сфере услуг ЕС продемонстрировал умеренное улучшение, увеличившись с 51,6 до 52,2 пунктов. При этом опасения относительно замедления темпов экономического роста сохраняются, и вчера МВФ обновил прогноз по темпам роста ВВП Еврозоны, понизив ориентир на этот год с 1,3% до 1,2%, и на следующий год с 1,5% до 1,4%. Параллельно МВФ предупредил, что Европе необходимо разработать план действий на случай «чрезвычайной ситуации в экономике», поскольку денежно-кредитная политика практически исчерпала себя, а риски постепенно увеличиваются.

На долговом рынке отметим нормализацию за последние несколько недель формы кривой treasuries, которая теперь имеет нормальный наклон практически по всей длине. Состояние кривой в некоторой степени отражает ожидания участников рынка по дальнейшей монетарной политики ФРС – вероятно, при отсутствии явных негативных сюрпризов базовым сценарием на ближайшие несколько месяцев является сохранение ставки неизменной.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги уверенным ростом на 1,1% по индексу Мосбиржи, в очередной раз обновив исторические максимумы. Индекс Мосбиржи за последние три с половиной недели прибавил уже более 10% и пришел в середину диапазона 2950-3000 пунктов. Учитывая отсутствие поддержки со стороны внешнего фона и локальную перегретость российского рынка сегодня в базовом сценарии допускаем смещение торгов в нижнюю половину диапазона.