Российский рынок акций вчера по привычке последних дней обновил исторические максимумы на, в общем-то, нейтральном внешнем фоне. Это говорит о силе «быков», вызванной ни чем иным, как притоком денег.

Но рынок выглядит сильно перекупленным, и небольшая коррекция ему не повредит. Возможно, мы ее увидим сегодня.

Внешний фон с утра выглядит слабо негативным. После нейтрального закрытия американского рынка фьючерсы на основные мировые индексы торгуются в легком минусе, но зато сильно припала нефть.

Учитывая, что вчера вечером большинство фьючерсов на российские акции торговались в «зеленой» зоне, ждем позитивного открытия рынка акций, а потом активность «медведей» усилится. Однако просадка, если она случится, вряд ли будет сильной.

На снижении рынка нужно аккуратно подбирать прежде всего «Газпром» и «Лукойл», поскольку нет сомнений, что отметка 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи будет пройдена, а эти бумаги вполне могут возглавить рост.

В пользу коррекции говорит и нефть, которая так и не решилась пойти к сопротивлению 64,3 доллара за баррель. Вчера вышла негативная статистика от Минэнерго США, показавшая увеличение запасов на 7,9 млн баррелей, в то время как рынок ждал роста на 1,5 млн. При этом добыча нефти в Штатах осталась на близком к рекордному уровню 12,6 млн баррелей в сутки.

В результате, нефть ушла под отметку 62 доллара за баррель. Коридор 60-62 доллара вновь стал актуальным для нефти, но попытки подъема будут повторены. Играть с нефтью «в короткую» сейчас очень опасно, ведь приближается время саммита ОПЕК+, в преддверии которого мы вполне можем услышать словесные интервенции в поддержку нефти.

Интересная ситуация наблюдалась вчера во фьючерсе на Индекс РТС. В районе 19.45 мск мы увидели мгновенный резкий, на 4,5 тыс пунктов, провал котировок. Вероятно, кто-то из крупных игроков ввел ошибочную заявку огромного объема на продажу.

Удивительным является и тот факт, что валютный Индекс РТС вчера полностью игнорировал ослабление рубля. Этот факт будет отыгран в случае начала коррекции на рынке акций, и снижение Индекса РТС будет более сильным, чем Индекса Мосбиржи.

А российская валюта так и не смогла развить успех и протестировать годовые максимумы в районе 62,6 руб за доллар. Вчера пара доллар-рубль ушла чуть выше диапазона 63,6-63,8, который ранее выступал сильной поддержкой. Сегодня вполне логично ждать продолжения снижения курса рубля и его уход в комфортный диапазон 64-64,5 руб за доллар.