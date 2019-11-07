Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились.
Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%. Просадку можно было наблюдать в высокотехнологичном секторе. На рынке сохраняется неопределенность в отношении торгового вопроса. Так, в СМИ сообщается о возможном переносе срока подписания соглашения с ноября на декабрь, так как США и Китай еще находятся в поиске подходящего места для встречи. Близость исторических максимумов также ограничивает пыл “быков”.
Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%.
Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,3%.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Фондовые индексы Китая в основном падают, но теряют менее 0,5%. Давление на настроения оказывает отсутствие ясности в вопросе подписания первого этапа торговой сделки.
Нефтяные фьючерсы утром стабильны после снижения накануне, в рамках которого они отступили от новых максимумов с конца сентября. Цены на нефть Brent опустились ниже 62 долл, а WTI упали ниже 57 долл. Тем не менее нефтяные котировки с технической точки зрения после обновления локальных максимумов увеличили свои шансы на возвращение к росту после некоторой коррекции. Отчет Минэнерго США накануне оказался разочаровывающим и показал увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,93 млн баррелей, существенно выше прогнозов, хотя запасы нефтепродуктов при этом упали чуть более чем на 3 млн баррелей, а нефтедобыча осталась на отметке 12,6 млн баррелей в день.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне показали уверенный рост, а рублевый индикатор в очередной раз обновил исторический максимум, все ближе подходя к отметке 3000 пунктов. Индекс РТС застопорил повышение у достигнутого днем ранее многолетнего максимума 1473 пункта. Краткосрочная перекупленность на рынке сохраняется наряду с восходящим трендом, а нисходящая коррекция по-прежнему откладывается.
Рубль накануне ослаб против доллара и евро, корректируясь вслед за достижением локальных максимумов во вторник. Пара доллар/рубль поднялась к 64 руб, где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика. Преодоление последней увеличило бы вероятность коррекции доллара в район 64,50-64,65 руб. Пара евро/рубль также расположена ниже средней полосы Боллинджера (71 руб), закрепление выше которой может направить ее к 71,50 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением некоторого ухудшения настроений за рубежом, в связи с чем как минимум не получат новых поводов для роста и, вероятнее всего, будут консолидироваться вблизи достигнутых накануне отметок. Поводов для масштабной коррекции также не наблюдается. Инвесторы будут ждать экономических и торговых новостей и, скорее всего, проявят осторожность вблизи 3000 пунктов по индексу Мосбиржи.
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