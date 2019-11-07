Российский рынок акций и рубль в начале дня мало изменятся на фоне возросшей неопределенности по срокам подписания торгового соглашения между США и Китаем. Спрос на риск на этом фоне несколько снизился.

ПРОГНОЗЫ

В четверг в начале торгов вероятна приостановка подъема по индексу РТС, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Сообщения о возможном переносе сроков подписания торгового соглашения между США и КНР на следующий месяц стали поводом к некоторому сокращению готовности инвесторов к принятию риска, которое выразилось, в том числе, в снижении доходностей на рынке госдолга США и повышении по индексу доллара (DXY), отражающем динамику курса доллара к корзине мировых валют", — говорит он.

"Индекс Мосбиржи за последние три с половиной недели прибавил уже более 10% и пришел в середину диапазона 2950-3000 пунктов. Учитывая отсутствие поддержки со стороны внешнего фона и локальную перегретость российского рынка сегодня в базовом сценарии допускаем смещение торгов в нижнюю половину диапазона", — считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

На валютном рынке доллар получил поддержку, но, по данным технического анализа, вблизи уровня 64 по паре доллар-рубль может быть встречено сопротивление, полагает Старцев.

"Сегодня рубль продолжит торговаться на текущих уровнях в ожидании новостей по развитию переговоров между США и Китаем", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 63,45-64,15 рубля, добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ведущие фондовые индексы США в среду завершили торги без единой динамики. Основные фондовые европейские биржи закрылись в "зеленой зоне" после выхода позитивной статистики по региону и на фоне финотчетности компаний.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра мало меняются.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,94%, японский Nikkei 225 — на 0,11%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,04%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,33%.

Стоимость нефти снижается на 0,03% — до 61,72 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,05% — 1,106 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вечером ускорил рост и на закрытии торгов обновил исторический максимум по индексу Мосбрижи, индекс РТС направился в сторону "круглой" отметки в 1500 пунктов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,06% — до 2980,84 пункта, индекс РТС — на 0,74%, до 1471,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 38 копеек – до 63,87 рубля, евро — на 39 копеек, до 70,7 рубля, следует из данных Московской биржи.