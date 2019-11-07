Вчера Минфин провел аукцион ОФЗ-26230 без установления лимита предложения. В результате, при спросе в 23,6 млрд руб. было реализовано бумаг на сумму 17,7 млрд руб. – таким образом, соотношение спроса и фактического размещения составило всего 1,2x, что достаточно мало по сравнению с показателями последних аукционов. Цена отсечения была установлена на отметке 112,3 пп, что соответствует доходности в 6,67% (по нашим оценкам, премия к уровню вторичного рынка на момент закрытия торгов во вторник составила 2 бп). Доля неконкурентных заявок была достаточно высокой (68%), при этом около одной трети облигаций было продано в рамках двух крупных заявок. На наш взгляд, низкий спрос на аукционе объяснялся ограниченным участием иностранных инвесторов.

На конъюнктуру вторичного рынка результаты аукциона не повлияли. К концу сессии ОФЗ-26230 восстановился в цене до 112,55, закрывшись всего на 0,1 пп ниже уровня предыдущего дня. В целом динамика рынка была разнонаправленной. В частности, ОФЗ-26224 (YTM 6,35%) снизился в доходности на 2 бп, подорожав на 0,2 пп, в то время как ОФЗ-26221 (YTM 6,57%) повысился в доходности на 2 бп. В среднесрочном сегменте ОФЗ с погашением в 2026 г. закрылись снижением доходностей на 1 бп, тогда как более короткие выпуски выросли в доходности на 1–3 бп. Ближний отрезок кривой сместился вниз на 2–3 бп. В результате, спред на отрезке 5–10 лет сузился на 4 бп (до 20 бп), а спред на отрезке 2–10 не изменился (43 бп). Рынки локального долга остальных развивающихся стран торговались преимущественно в отрицательной зоне – в том числе 10-летние облигации Бразилии выросли в доходности на 10 бп, а доходность турецкого бенчмарка повысилась на 20 бп.