В ходе телеконференции руководство Роснефти не представило принципиально новой информации, кроме снижения прогноза по капиталовложениям на весь 2019 г. – до 1 трлн руб. (16 млрд долл.) против оценки в 1,1 трлн руб. (17 млрд долл.), которая сообщалась после публикации результатов за 2к19, – в связи с сохранением ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+. Помимо этого, компания предполагает в ближайшие годы удерживать капиталовложения приблизительно на этом уровне. Между тем снижение плана капиталовложений не стало неожиданностью с учетом их темпов с начала года – за 9м19 компания израсходовала лишь 634 млрд руб. (10 млрд долл.), или 58% от прогнозного бюджета. Также следует отметить, что в прошлые периоды фактические капиталовложения, как правило, оказывались ниже плана. Наш прогноз по капиталовложениям Роснефти на 2019 г. равен 0,9 трлн руб. (13 млрд долл.).

Роснефть представила сильные результаты за 3к19 по МСФО: EBITDA увеличилась на 9% к/к (в целом соответствует нашему прогнозу и ожиданиям рынка), чистая прибыль выросла на 16% к/к (на 11% выше нашей оценки). Исходя из этого показателя, дивидендная доходность по акциям Роснефти за 2019 г., по нашим расчетам, составит 6,7%. Свободный денежный поток за период равнялся 1,7 млрд долл., а с корректировкой на изменения оборотного капитала и уплаченные авансы – 4,3 млрд долл. против нашего прогноза 4 млрд долл. В последнее время котировки Роснефти повышались, а за последние пять дней выросли на 6%, поэтому вопреки хорошим финансовым показателям, некоторые инвесторы могут зафиксировать прибыль, что окажет давление на акции компании в краткосрочной перспективе.

Выручка увеличилась благодаря высвобождению товарных запасов нефти и увеличению закупок нефтепродуктов. Выручка составила 34,7 млрд руб. (рост на 5% к/к вопреки снижению цен на нефть на 9% за период), превысив наш прогноз на 5% ввиду двух основных факторов: 1) более значительное, чем мы ожидали, высвобождение товарных запасов нефти (2,45 млн т против предполагаемых нами 0,62 млн т, что было отчасти нейтрализовано более существенным изменением запасов, относимых к прочим операционным расходам), и 2) больший объем торговли нефтепродуктами (1,32 млн т). С корректировкой на эти объемы выручка как от реализации нефти, так и от реализации нефтепродуктов совпала с нашими прогнозами.

EBITDA повысилась на 9% к/к. Что касается затрат, основной сюрприз был связан с операционными расходами, выросшими на 48% к/к на фоне существенного увеличения прочих статей (во 2к19 они были отрицательными), которые мы ожидали на уровне 268 млн долл. (против фактических 849 млн долл.). Это было обусловлено изменением товарных запасов (в связи с упомянутым выше значительным высвобождением) – весьма волатильным показателем, согласно комментарию компании. Расходы на закупку нефти и нефтепродуктов, а также транспортировку превысили наши прогнозы на 11% и 15% соответственно. В части налогов расходы на уплату экспортных пошлин оказались ниже нашего прогноза (на 189 млн долл.), что было почти полностью нейтрализовано более высокими (на 125 млн долл.) расходами на уплату акцизов. Вместе с тем следует отметить, что расходы по налогу на дополнительный доход (НДД) превысили наш прогноз на 235 млн долл. (при этом расходы по НДПИ в целом совпали с нашей оценкой), поскольку компания активизировала добычу нефти на месторождениях, подпадающих под действие этого налогового режима. В итоге EBITDA в 3к19 повысилась на 9% к/к, до уровня почти 8,2 млрд долл.

Прибыль по курсовым разницам и более низкая ставка налога способствовали росту прибыли. Чистая прибыль Роснефти выросла на 16% к/к, до 3,5 млрд долл., оказавшись выше нашего и консенсус-прогноза. Главными факторами поддержки были прибыль по курсовым разницам в 170 млн долл. (мы ожидали нулевую прибыль за 3к19 после 232 млн долл. во 2к19) и более низкая эффективной ставка налога на прибыль в размере 17% (наш прогноз был 20%).



