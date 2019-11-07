Суверенные еврооблигации РФ полностью отыграли снижение доходности UST10, несмотря на падение цен на нефть. В среду, после двух дней заметного падения котировок, российским евробондам удалось немного подорожать при относительно благоприятном внешнем фоне. Доходность UST10 к вечеру немного снизилась – до 1,83 б.п., то есть примерно на 3 б.п. Суверенные выпуски РФ практически полностью отыграли это движение, даже несмотря на сильное, до 61,7 долл./барр., падение цен на нефть после выхода данных по запасам. Евробонды подорожали примерно на 0,1– 0,5 п.п., а доходности вдоль кривой опустились на 2–3 б.п. – это лучше динамики бумаг большинства стран ЕМ. Напомним, что сейчас спред между RUSSIA’47 (YTM 4,1%) и RUSSIA’29 (YTM 3,3%) остается на локальном максимуме – 80 б.п. и имеет потенциал к сужению, в особенности учитывая, что спреды коротких и среднесрочных бумаг существенно уменьшились и находятся на минимумах. Пятилетний CDS-спред РФ накануне также обновил минимум, составив 73 б.п., и сейчас стабилен.

МКБ выкупил CRBKMO’27 и CRBKMO’perp в объеме 100 млн долл. и 50 млн долл. соответственно. Вчера МКБ объявил о результатах выкупа субордов CRBKMO’27 и CRBKMO’perp, инвесторы предъявили к выкупу бумаги на 216 млн долл. и 304 млн долл. соответственно. Компания решила выкупить суборды в объеме 100 млн долл. и 50 млн долл. соответственно, то есть в полном запланированном объеме, но, несмотря на пропорции предложения инвесторов, предпочтение было отдано CRBKMO’27. Цена выкупа составила 94% и 88% от номинала соответственно, то есть, как мы и ожидали, оказалась на 2 п.п. и 3 п.п. выше минимальной объявленной цены. Вероятно, поскольку инвесторы по «вечному» суборду потребовали более высокую премию, объем выкупа был меньше. По итогам вчерашнего дня CRBKMO’27 торговался вблизи цены выкупа – 94,1% от номинала, а CRBKMO’perp – по 89,2% от номинала, то есть на 1,2 п.п. выше цены выкупа. Теперь в обращении останутся бумаги в объеме 457 млн долл. и 620 млн долл. соответственно.