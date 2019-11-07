Мы ожидаем, что QIWI представит отчетность за 3К19 по МСФО в среду, 20 ноября.

Наше мнение. Мы ожидаем, что хорошая динамика в сегменте платежей продолжит оказывать поддержку выручке. По нашим оценкам, чистая выручка в 3К19 должна увеличиться на 11,5% с уровня годичной давности до 5,83 млрд руб. на фоне высокой базы сравнения с 3К18 (когда благодаря чемпионату мира по футболу годовой рост чистой выручки составил 62,0%). Ранее QIWI объявила о том, что может понести дополнительные расходы в связи с компенсацией менеджменту.