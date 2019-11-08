Мощное ралли на российском рынке продолжается. Третий день подряд индекс МосБиржи обновляет исторические максимумы. Благодаря вчерашнему росту тяжеловесных акций Норникеля (+2,2%), Роснефти (+2%), Сбербанка (+1,4%) и Газпрома (+1,4%) котировки индекса поднялись выше круглой отметки 3000 п. Причем наивысшая точка, как и днем ранее, была достигнута в самом конце сессии, что традиционно является сигналом о том, что движение наверх еще не полностью реализовано.

Путь от 2900 до 3000 п. оказался самым быстрым преодолением 100 п. в истории индекса. На это потребовалось всего 8 дней. Спрос по-прежнему сосредоточен главным образом в ликвидных бумагах, что является одной из главных рыночных особенностей года. С начала января индекс голубых фишек вырос на 30%, а индекс акций компаний средней и малой капитализации лишь на 2,5%.

Стремительный рост российских индексов, по нашим оценкам, более чем на 50% является общей историей развивающихся стран. По индексу MSCI Emerging Markets наблюдается такая же позитивная динамика, как и по РТС. Только наш рынок растет чуть более высокими темпами из-за фактора падения инфляции и рублевых ставок.

Сейчас складывается ситуация, когда технических сигналов о возможной коррекции предостаточно, но фундаментальных предпосылок для существенного снижения пока не формируется. В последний раз столь сильная перекупленность по техническому индикатору RSI на дневном графике индекса МосБиржи была зафиксирована в январе 2018 г.

Банк России в свою очередь отмечает, что рост российского рынка поддерживается благодаря сохранению стабильной макроэкономической ситуации, а также увеличению дивидендных выплат компаний. В отчете о рисках финансовых рынков эксперты ЦБ указывают на то, что говорить о переоцененности российских акций нельзя. На это указывают низкие значения капитализации фондового рынка к ВВП (38%) и отношения рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию (6,2).

Банк России при подготовке отчета использовал данные на 28 октября. С тех пор российские акции выросли еще на 5%. Можно согласиться, что с учетом высокой дивдоходности и падения ставок наш рынок не является чрезмерно переоцененным относительно других стран. Однако факт локальной перегретости очевиден, так что временное торможение импульса роста выглядело бы вполне оправданным. Рыночная перекупленность делает российский рынок более чувствительным к любому внешнему негативу. Формируя портфель акций на текущих уровнях, стоит понимать, что более-менее серьезный внешний негатив способен вызывать коррекцию даже в фундаментально сильных бумагах.

Конкретно сегодня с открытия ожидается незначительное снижение. На вечерней сессии фьючерсы на индекс МосБиржи упали на 0,45%. В моменте котировки могут спокойно вернуться чуть ниже 3000 п.

В паре USD/RUB в четверг был полностью нейтрализован импульс роста среды. Курс вернулся к 63,5. Пока котировки находится под зоной 64,1-64,2, сохраняются высокие шансы на еще одну локальную волну снижения. Цели прежние: диапазон 62,5-62,9.

Сегодня АЛРОСА опубликует результаты продаж за октябрь, а также отчет за III кв. по МСФО. Все внимание на свободный денежный поток. Из-за работы «на склад» он может оказаться отрицательным, что снизит базу для выплаты дивидендов за II полугодие. Снижение финансовых показателей АЛРОСА не должно быть сюрпризом, ведь ранее компания уже рапортовала о падении объемов продаж.

Отчеты по МСФО в пятницу также представит Московская биржа. Сбербанк опубликует результаты финансовой деятельности по итогам 10 месяцев 2019 г. по РПБУ.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг незначительно откатились вниз. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,23%, нефть Brent в минусе на 0,26%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровня закрытия четверга, в пределах —0,5%.