Американские биржевые площадки в четверг продемонстрировали рост. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,27%, закрывшись на отметке 3085,18 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,66%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,28%. Индекс MSCI Emerging Market поднялся на 0,5%, до самого высокого показателя за последние шесть месяцев. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на девять базисных пунктов, до 1,92%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на 10 базисных пунктов, до —0,23%, что является самым высоким показателем почти за четыре месяца.

При этом на старте торговой сессии индексы поднялись к новым вершинам на фоне информации от министерства торговли КНР о том, что Вашингтон и Пекин договорились поэтапно отменить тарифы, введенные во время их торгового противостояния, однако к концу дня игроки растеряли часть оптимизма. Поводом для осторожной фиксации прибыли послужила статья Reuters, ставящая под сомнение ранее опубликованные заявления китайской стороны, так как план Белого дома по снижению пошлин на товары из Поднебесной, по информации источника агентства, сталкивается с внутренней оппозицией и окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,92%, закрывшись на отметке $62,31. Отыграв вышедшие накануне данные от Минэнерго США, игроки переключили свое внимание на баталии вокруг торгового соглашения между двумя крупнейшими мировыми экономиками. И до тех пор, пока сохраняется интрига вокруг деталей этой сделки, повышенная волатильность во фьючерсных контрактах на Brent и WTI будет вполне нормальным явлением.

Индекс МосБиржи в четверг вырос на 0,93%, закрывшись на отметке 3008,54 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2980 и 2950 пунктов, сопротивление находится на уровне 3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 147000 и 145000 пунктов, сопротивления — 148200 и 149000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,52 руб./$, прибавив 0,55 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,10 и 62,80, сопротивления расположены на уровнях 63,65 и 64.