В четверг настрой на рынке оставался сравнительно оптимистичным, в итоге была преодолена психологически важная отметка 3000 пунктов по индексу МосБиржи. В лидерах роста вновь были бумаги Транснефти (TRNFP, +4.3%) – обыкновенные акции компании могут быть включены в план приватизации на ближайшие годы, что повысило бы прозрачность и усилило бы позиции миноритарных акционеров. Мечел (MTLR) вырос на 3.0% на фоне консолидации существенной долга компании банком ВТБ. Акции МТС (MTSS) подорожали на 2.7%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 2.3%, Норникеля (GMKN) – на 2.2%, Роснефти (ROSN) – на 2.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДЭК (DVEC) подорожали на 3.8%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 3.5%, М. Видео (MVID) и Ашинского метзавода (AMEZ) – на 2.5%.

Фондовые индексы США повысились на 0.3% — 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по большинству азиатских индексов также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Комментарии представителей США и КНР позволяют ожидать, что первая часть торговой сделки будет содержать взаимную отмену пошлин, что дает основания для восстановления «спроса на риск» в целом (признаками этого процесса может служить снижение котировок «защитных» активов – драгметаллов и казначейских облигаций США). Однако место встречи Д. Трампа и Си Цзиньпина по-прежнему не выбрано, а значит, сохраняются риски переноса подписания торгового соглашения на следующий месяц.

На валютном рынке наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе выглядит консолидация вблизи отметки 63.5 по паре доллар-рубль.