Вчера рынок продолжил рост. Индекс Мосбиржи обновил максимум и достиг отметки 3000 п. Лидерами роста среди ликвидных бумаг были префы Транснефти (+4,26%). Лидерами снижения на фоне коррекции цены на золото и серебро стали бумаги Polymetal (-3,48) и Полюса (-2,64). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,5-64, на фоне небольшой коррекции нефти.

Мосбиржа (-0,43) отчитается за 3 квартал. Мы ожидаем, роста операционных доходов до 12,2 млрд руб. Операционные расходы ожидаются на уровне 4,0 млрд руб. Прогноз по EBITDA: 8,2-8,4 млрд руб. Драйвером роста доходов является увеличение торговых оборотов на фондовом и срочном, а также денежном рынках. Наибольшая комиссия генерируется на валютном рынке, где в прошлом отчетном периоде наблюдалось снижение активности, однако по итогам 3 квартала по данным биржи, торговый оборот снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом, поэтому снижение объемов комиссии не окажет существенного влияния на общий комиссионный доход.

На рынке в среднем ожидают падения выручки и чистой прибыли АЛРОСА (+1,03%). в 3 квартале до 44,1 млрд и 10,7 млрд. руб. Прогнозы представляются несколько заниженными относительно среднесрочного тренда динамики цен на бриллианты и статистики финансов АЛРОСА. Наш прогноз: 46,7 и 12,2 млрд. руб.

Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке в фокусе отчетность Мосбиржи. Внимание будет приковано к ценам на нефть и драгоценные металлы. Возможно, инвесторы предпочтут зафиксировать часть длинных позиций перед выходными. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2980-3000 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,00-64,00.