По итогам торгов 7 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,93% до рекордных 3008,54 п., а РТС подрос на 1,06% до 1487,03 п. Прошедшие торги предложили оптимистам сразу несколько поводов для покупки. Для одних таковым стало заявление главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о существующих условиях для дальнейшего снижения ставки. Для других стимулом оказались заявления из Китая по поводу поэтапной отмены принятых взаимных импортных пошлин США и Китая. В любом случае, торги проходили при позитивном внешнем фоне.

Рост показали такие дивидендные бумаги, как «Газпром» (+1,41%), Сбербанк (+1,46%), «Роснефть» (+1,98%), ГМК «Норникель» (+2,2%). Впрочем, если говорить о металлургах, то для них тема мирного торгового договора между США и КНР также является актуальной: НЛМК (+1,54%), «Северсталь» (+0,82%), ММК (+1,95%). В любом случае, одно другому явно не мешало, а дальнейшее замедление инфляции будет открывать возможности для снижения ставки регулятора, что повысит актуальность дивидендной доходности рынка акций. Группа ВТБ (+0,23%) отчиталась о росте прибыли по МСФО в III квартале на 42,2% до 51,2%, но по итогам девяти месяцев прибыль упала на 4%. «Ростелеком» (-0,1%) сообщил о росте прибыли в III квартале на 12% до 6,4% при росте выручки на 5%. Однако инвесторам не понравились некоторые детали отчётной конференции. Самыми сильными бумагами оказались привилегированные акции «Транснефти» (+4,26%), «Мечел» (+2,97%) и МТС (+2,67%). Слабее всех были Polymetal (-3,48%) и «Полюс» (-2%). Впрочем, состав аутсайдеров дня не должен удивлять, так как поступление позитивных новостей о торговой войне заставляет инвесторов искать риск и доход, а не защиту.

Рубль пользовался аналогичными поводами для укрепления. Перспектива снижения ставки ЦБ РФ сохранит «горячие» деньги на рынке ОФЗ и даже будет стимулировать приток нового капитала. Прогресс переговоров США и КНР заставляет инвесторов искать доход в рискованных инструментах. Кроме того, валютная ситуация также останется позитивно стабильной, так как торговое соглашение снимет риски падения спроса на сырьевые товары. К вечеру нефть марки Brent подорожала до $62,5 за баррель, что дополнило позитивную картину дня для отечественной валюты.

Вера американских инвесторов в лучшее будущее была столь велика, что позволила преодолеть слухи от Reuters по поводу того, что в Белом доме существует сильная оппозиция постепенной отмене взаимных импортных пошлин, о чем ещё в начале дня заявляло Министерство торговли Китая.

Статистики в этот день было мало. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю до 211 тыс. при ожиданиях снижения до 215 тыс. Впрочем, Международный валютный фонд в очередной раз сообщил, что объём мирового долга достиг 230% мирового ВВП, или $188 трлн. Однако пока деньги остаются дешёвыми, инвесторы на подобную информацию не обращают внимание. Baidu Inc. (+13,52%) отчиталась о прибыли выше ожиданий, а Qualcomm Inc. (+6,32%) сообщила о снижении прибыли, которое было меньше прогнозов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,924%. По итогам торгов DJIA вырос на 0,66% до 27674,80 п., а S&P 500 – на 0,27% до 3085,18 п.

Слухи из Белого дома негативно повлияли на азиатские индексы. Прогресс переговоров может вновь неожиданно столкнуться с непредсказуемой реакцией Д. Трампа. Впрочем, как мы уже указывали, до президентских выборов в США остаётся менее года, а риски рецессии – это далеко не самое благоприятное обстоятельство, чтобы убедить избирателей. Тем не менее Народный банк Китая установил ориентировочный курс юаня ниже 7 за доллар впервые с августа. Китай также порадовал тем, что экспорт в октябре снизился всего на 0,9% при ожиданиях падения на 3,5%, а импорт упал на 6,4% при ожиданиях снижения на 8,9%. Положительное сальдо торгового баланса составило $42,81 млрд по сравнению с $39,65 млрд месяцем ранее. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 23356,25 п. (+0,11%), Hang Seng – 27679,51 п. (-0,60%), Shanghai Composite – 2979,91 п. (+0,04%).

После роста накануне на новостях о переговорах нефть вновь оказалась под давлением. Постоянный сдвиг торгового перемирия на неопределённое будущее намекает на стагнацию спроса на нефть. К тому же запасы в США продолжают расти, за прошлую неделю они увеличились на 7,9 млн бар. Соответственно, для нефти требуется более высокая определённость, чтобы стабилизироваться на текущих уровнях. Оптимизм по переговорам нанёс наиболее сильные золоту, котировки которого накануне упали ниже $1470 за тройскую унцию. Стоит также отметить, что импорт железной руды Китая упал в октябре впервые за четыре месяца. Впрочем, объёмы поставок составили 92,86 млн т, что выше прошлогоднего показателя 88,40 млн т. За десять месяцев года импорт железной руды упал до 877,18 млн т по сравнению с 891,48 млн тонн год назад. К 9:00 мск Brent – $62,17 (-0,19%), WTI – $56,95 (-0,35%), золото – $1469,6 (+0,22%), медь – $5961,32 (-0,86%), никель – $16215 (+0,09%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 98,14 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,91%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,105 (+0,03%), GBP/USD – $1,281 (-0,03%), USD/JPY – 109,25 (-0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Индексы Азии преимущественно торговались в минусе, но в Японии и Китае всё же отмечался рост. Нефть была под давлением, но всё же выше $62 за баррель Brent. В начале дня отечественный рынок попробует на прочность уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Усиление позиций продавцов также может быть обусловлено желанием зафиксировать прибыль на фоне бурного роста рынка в последнее время. Из корпоративных новостей стоит отметить отчётность по МСФО от «АЛРОСА» и Московской биржи, а также отчёт по РСБУ от Сбербанка. В любом случае, на рынках продолжаются торговые качели, которые раскачивают США и КНР.