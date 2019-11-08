Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале торговой сессии, говорят трейдеры.

Инвесторы продолжают ждать сигналов американо-китайских торговых переговоров, отмечают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов возможно продолжение повышения индекса РТС, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"Комментарии представителей США и КНР позволяют ожидать, что первая часть торговой сделки будет содержать взаимную отмену пошлин, что дает основания для восстановления "спроса на риск" в целом. Однако место встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина по-прежнему не выбрано, а значит, сохраняются риски переноса подписания торгового соглашения на следующий месяц. На валютном рынке РФ наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе выглядит консолидация курса вблизи отметки 63,5 рубля за доллар", — добавил он.

Прогноз по курсу на сегодня 63,35-64 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,1-0,6% на фоне оптимистичных заявлений Китая и США относительно соглашения по торговле.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) колебались разнонаправленно в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 повысился на 0,3%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижался на 0,4%.

Стоимость нефти снижается на 0,8%, до 61,8 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1050 доллара против 1,1049 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок вырос на фоне позитивной динамики мировых бирж и рынка нефти. Индекс РТС опять обновил максимум за 6 лет, индикатор Мосбиржи — исторический — выше 3000 пунктов. К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,93%, до 3008,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,06%, до 1487,03 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи во вторник поднимался до максимума в 3009,11 пункта, РТС — до очередного 6-летнего максимума в 1487,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 35 копеек и составил 63,52 рубля, евро — на 56 копеек, до 70,14 рубля, в ходе торгов он опускался на психологически значимый уровень 70 рублей впервые с 24 сентября, следует из данных Московской биржи.