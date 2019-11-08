Выручка в 3К19 выросла на 5% г/г до 83.7 млрд руб. — на 1.6% выше консенсуса — сегмент фиксированной телефонной связи оказался в отстающих, продемонстрировав отрицательный рост (-11% г/г). Вклад цифровых сегментов увеличился до 59% (против 57% во 2К). Основной стимул для роста выручки обеспечили VAS и Облачные сервисы (+37% г/г) на фоне продолжающегося развертывания проекта Умный город и услуг кибербезопасности. Также большую поддержку оказал сегмент VPN (+16% г/г) благодаря растущему спросу на услугу. OIBDA достигла 27.9 млрд руб. (на 1% выше консенсус-прогноза и в рамках оценок АТОНа). Рентабельность OIBDA достигла 33.3% (-60 бп кв/кв). Чистая прибыль выросла на 12% до 6.4 млрд руб. (превысив консенсус на 16%) в основном благодаря росту финансового результата деятельности ассоциированных структур (в три раза до 1.7 млрд руб. в 3К). FCF достиг 7.3 млрд руб.

Мы считаем результаты Ростелекома нейтральными, поскольку они в целом совпали с консенсус-прогнозом и оценками АТОНа. В то же время, учитывая сильную динамику за 9М19, мы отмечаем, что подтвержденный прогноз на 2019 по росту выручки и OIBDA не менее чем на 3% выглядит довольно консервативным, принимая во внимание, что OIBDA за 9М19 показала рост на 9% г/г. В ходе телеконференции Ростелеком отметил, что сделка с Tele2 должна быть финализирована в ближайшее время, а новая стратегия для группы будет разработана к концу 1К20. Тем не менее Ростелеком заявил, что решение о промежуточных дивидендах будет зависеть и от сделки с Tele2.