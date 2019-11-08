Реализовался озвученный ранее сценарий. Вчера котировки протестировали ближайшее сопротивление в районе 0,537–0,54 руб., совершив ложный пробой. Спекулятивные покупки сейчас совершать нецелесообразно, поскольку после столь бурного роста может последовать коррекция. Что касается продаж, то стоит зафиксировать хотя бы первые признаки разворота, «медвежьего» хвоста последней свечи (дневной график) на мой взгляд недостаточно.

Осцилляторы RSI и Stochastic парно достигли зон перекупленности, но сигналов на продажу не поступило, то есть бумаги могут продолжить локально «перегреваться». Трендовые индикаторы на стороне покупателей, причем быстрая линия MACD вошла в «бычью» зону впервые с июля 2019 г.

В целом краткосрочные перспективы осторожно позитивные. Волна роста от 0,495 руб. может перерасти в восходящий тренд, но пока что риски скорректироваться или вернуться в среднесрочную фазу падения (от 0,63 руб.) нельзя назвать очень низкими.

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Среднесрочный up-тренд от 0,47 руб. утратил силу, но это не отменяет вариант боковика или восходящей корректировки, которая уже наметилась от 0,495 руб. В случае пробоя наверх сопротивления 0,56 руб. перспективы поменяются на нейтральные.

Осцилляторы расположены на уровне 50%, свидетельствуя о нейтральном сентименте в бумагах. С технической точки зрения негативный исход пока более вероятен, но на длинной дистанции стоит учитывать новостные и фундаментальные факторы.

Уровни поддержки: 0,525 / 0,495 / 0,47 / 0,45

Уровни сопротивления: 0,54 / 0,56 / 0,581 / 0,6