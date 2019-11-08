Российский рынок ОФЗ продолжает активное укрепление, вчера доходности в начале кривой снизились на 6-8 бп, а в середине и на дальнем конце на 1-3 бп. Главным драйвером, как и прежде, оказался прогресс в торговых переговорах между США и Китаем.

Вчера Банк России опубликовал ежемесячный «Обзор рисков финансовых рынков», где была рассмотрена активность нерезидентов на рынке ОФЗ за последний месяц. За октябрь доля нерезидентов в ОФЗ выросла на 2.4 пп и составила 31.4%, а прирост вложений составил 233 млрд. руб по сравнению с 31 млрд руб. в сентябре. Приток иностранных средств наблюдался на всей кривой, однако наибольший прирост показали бумаги со сроком погашения 10 лет (около 40 млрд руб.). За прошедший месяц во время аукционов Минфина нерезиденты приобрели 74 млрд руб. ОФЗ, однако наибольшую активность они показали на внебиржевых торгах, купив 111 млрд руб. В среднем доля нерезидентов на аукционах в течение октября составила 37%, в то время как в сентября она была только 19%.

В целом по описанной динамике заметно, что российский суверенный долг за последний месяц стал намного привлекательней для иностранных инвесторов. Данная тенденция, безусловно, вызвана повсеместным смягчением монетарной политики, а также ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки в России на фоне снижения внутренних инфляционных и внешнеэкономических рисков.



