Правительство одобрило налоговые льготы для проекта "Восток Ойл"
Как сообщает газета Коммерсант, в ходе совещания 24 октября министр финансов Антон Силуанов и вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев обсудили вопрос о налоговых льготах для арктических проектов, включая Восток Ойл. По итогам совещания правительство приняло решение о предоставлении льготы для проекта Восток Ойл на сумму 600 млрд руб. (9,4 млрд долл.) на период 10 лет при цене на нефть в 60 долл./барр. Налоговая льгота будет предоставлена в форме вычета с НДПИ с целью компенсации затрат на развитие инфраструктуры, необходимой для осуществления добычи сырья на участках недр, расположенных на 50% и более в границах Таймырского полуострова. Вычет вступит в силу при цене на нефть выше 42,4 долл./барр., предусмотренных бюджетным правилом. Как уточняет газета, Роснефть может быть лишена возможности использовать доход от налогового вычета для финансирования строительства трубопровода, соединяющего Ванкорский кластер с северной частью Таймыра, до запуска добычи на Пайяхском месторождении.
Наш комментарий: Напомним, ранее Роснефть просила освободить ее от уплаты НДПИ по новым арктическим месторождениям (Сузун, Тагул и Лодочное), а также предоставить вычет из НДПИ на сумму инвестиций в действующие месторождения (Ванкор). Хотя принятое решение подразумевает менее значительные налоговые льготы для Роснефти, они всё равно составляют 7,8–9,4 млрд долл. (соответствует предыдущим оценкам Минфина), которые будут направлены на финансирование инвестиций в строительство инфраструктуры на Таймыре. Также отметим, что в рамках действующего законодательства Сузун, Тагул и Лодочное продолжат получать налоговые льготы (Тагул и Лодочное уже разрабатываются в режиме НДД, а Сузун получает региональную льготу по НДПИ), что, как мы полагаем, поддерживает их экономику. На данном этапе мы считаем эту новость в целом нейтральной для Роснефти, учитывая, что обсуждение вопроса от льготах пока продолжается на разных уровнях. Мы будет следить за поступлением новостей.
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