Влияние пошлин США на китайскую экономику оказалось не таким губительным, как опасались рынки
В пятницу, 8 ноября, российский фондовый рынок немного корректируется после вчерашнего активного роста. Индекс Мосбиржи снижается на 0,6%, а РТС – на 0,8%. Азиатские рынки завершили день, а европейские торгуются с аналогичной динамикой: инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли, вызванного оптимизмом в отношении торговых переговоров США с Китаем.
Тот факт, что представители администрации Д.Трампа подтвердили, что Вашингтон изучает возможность снижения или даже отмены импортных пошлин на китайские товары, как один из элементов подписания промежуточной сделки, заметно подбодрил инвесторов вчера. Китай неоднократно заявлял, что для полноценного торгового соглашения с США не будет, если пошлины продолжат действия. А Д.Трамп подчеркивал, что, напротив, намерен оставить пошлины как инструмент давления на Пекин для повышения его мотивации выполнять достигнутые договоренности. Такое несовпадение мнений было серьезным камнем преткновения в процессе переговоров, и ощутимо подрывало уверенность рынков в достижении сторонами торгового компромисса. Однако, если теперь этот момент перестал быть острым, шансы как на заключение первой промежуточной сделки, так и на достижение прогресса в дальнейшем диалоге, существенно выросли как минимум в глазах инвесторов, что и обеспечило рынкам стимул к росту.
Макроэкономическая статистика сегодня тоже радует. Объем экспорта и импорта в Китае в октябре хоть и снизился, но гораздо меньше ожиданий аналитиков. Все это дает основания полагать, что влияние американских пошлин на китайскую экономику оказалось не таким губительным, как опасались участники рынков. Но, тем не менее, радоваться пока рано, а потому инвесторы все еще осторожны в покупках. Это заметно и по притокам: так, по данным EPFR, на прошлой неделе притоки в фонды, ориентированные на Россию, усилились на всеобщем усилении аппетита к риску, но незначительно: в фонды акций пришло $50 млн после $20 млн неделей ранее. В фонды облигаций притоки по-прежнему больше: $70 млн на прошлой неделе после $80 на позапрошлой.
Однако, очевидно, что по мере появления большего числа деталей касательно торгового соглашения США с Китаем и/или улучшения макростатистики инвесторы будут становиться активнее в покупках и притоки в рисковые активы, включая российские, усилятся.
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