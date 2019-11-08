Будущая неделя, на наш взгляд, может оказаться более насыщенной сообщениями, связанными с заключением первой фазы торговой сделки США и Китая. Если появится конкретика касательно даты и места встречи представителей двух стран для подписания сделки, и рынки к тому же получат подтверждение тому, что стороны договорились о некоторых тарифных послаблениях, мы можем наблюдать еще одну волну risk on, от которой российский рынок не останется в стороне.

После снятия накопленной технической перекупленности индекс Мосбиржи на следующей неделе может добраться до новых исторических максимумов в области 3010-3020 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом и двигаться вверх прежними темпами нашему рынку будет трудно. Рекордные высоты делают российский рынок более чутким к изменению новостного фона и более уязвимым перед внешним негативом.

При усилении риск-аппетитов основные покупки, по нашему мнению, продолжат наблюдаться в наиболее ликвидных акциях российского рынка, а также в дивидендных бумагах, привлекательность которых растет на фоне снижения ставок в экономике.

На предстоящей неделе выйдет немало важной макростатистики. Так, во вторник рынки оценят ноябрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии, в среду станут известные данные по объему промышленного производства в сентябре в еврозоне, квартальный ВВП РФ г\г и показатели по инфляции в США в октябре. В тот же день состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. В четверг на настроения инвесторов может локально повлиять публикация показателя объема промышленного производства в КНР в октябре, а также предварительная оценка ВВП Германии и еврозоны за 3 квартал. А под самый занавес недели важно обратить внимание на данные по объемам октябрьских розничных продаж и промышленного производства в США.

Финансовые отчеты за 3 квартал в Штатах на будущей неделе представят Walmart, Cisco, NVidia, Mitsubishi, Vodafone. В России Черкизово опубликует операционные результаты за октябрь 2019 г. Юнипро обнародует финрезультаты по МСФО за 3к19. Интер РАО представит операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2019 г.

Прогнозный диапазон на неделю по индексу Мосбиржи – 2970-3020 пунктов.