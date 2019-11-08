Курс рубля на завершающейся укороченной рабочей неделе демонстрировал разнонаправленные колебания против доллара и евро. При этом евро продемонстрировал более слабую динамику на фоне его снижения на форексе в район 1,10 доллара. Доллар в начале недели обновил минимум с июля, опустившись до 63,18 рубля, после чего бодро отскочил вверх. Евро при этом протестировал психологически значимый уровень поддержки в 70 рублей.

Фактором динамики курса рубля оставались внешние сигналы о колебаниях силы аппетита инвесторов к риску на фоне торговых новостей. Рынок нефти также вносил свои коррективы. Словесные интервенции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной оказывали поддержку курсу рубля.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю поднимался на 30 копеек до 63,85 рубля, евро снижался на 60 копеек до 70,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 3,95 тысячи против 3,85 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль начал неделю ростом к евро и стабилизацией к доллару на фоне соответствующей динамики форекса. Так, европейская валюта покатилась в направлении отметки 1,105 доллара на фоне прогресса в торговых отношениях США и Китая.

В понедельник в СМИ появилась информация, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября. Также СМИ сообщили, что США и Китай в ходе телефонных переговоров договорились по основным вопросам торгового соглашения.

Однако рынок нефти на неделе преимущественно снижался, задавая негативный тон курсовой динамике рубля. Американский институт нефти (API) зафиксировал рост коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю на 4,26 миллиона баррелей. Минэнерго США зафиксировало рост показателя на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,8%, до 446,8 миллиона (по оценкам министерства энергетики). Аналитики ожидали повышения только на 1,5 миллиона баррелей после роста на 5,7 миллиона неделей ранее.

Увеличение Минфином РФ объема покупок валюты в ближайший месяц также поддержало психологический настрой на коррекцию рубля вниз.

Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 5 декабря 2019 года составит 228,2 миллиарда рублей — по 11,4 миллиарда рублей в день. В период с 7 октября по 7 ноября объем таких покупок должен составить 212,7 миллиарда рублей — по 9,2 миллиарда рублей в день.

Однако локальное улучшение конъюнктуры внешних рынков и словесные интервенции Набиуллиной по поводу денежно-кредитной политики (ДКП) оказали в середине недели поддержку курсу российской валюты.

Глава Центробанка заявила о том, что регулятор видит потенциал для дальнейшего смягчения ДКП. При этом Набиуллина поспешила "растушевать" картину, заявив, что ЦБ не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже. ЦБ перед каждым советом директоров будет оценивать влияние на инфляцию предыдущих решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски и решения по бюджетной политике, добавила она.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в ослаблении против доллара и евро, отыгрывая локальное ухудшение внешней конъюнктуры, определившее падение аппетита к риску. Главный торговый советник США Питер Наварро сообщил, что пока нет никакого официального соглашения, и окончательное решение по торговым уступкам будет за американским президентом Дональдом Трампом.

Сигналы с аукционов минфина РФ по размещению ОФЗ дают повод задуматься о назревшей коррекции рубля вниз. Ведомство на безлимитном аукционе в среду разместило ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года на 17,711 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 23,612 миллиарда рублей. Вторую неделю подряд аукционы по размещению ОФЗ с постоянным доходом проходят при умеренном спросе, который на этот раз оказался в два-три раза меньше, чем на предыдущих аукционах, отмечают эксперты.

Бумаги размещены с дисконтом по цене на уровне 0,4 процентного пункта, премия по доходности составила 4 базисных пункта к вторичному рынку. Такой размер премии не предоставлялся инвесторам на аукционах с июня-июля этого года.

Таким образом, похоже, что рубль вошел в фазу, если не коррекции, то стабилизации, и доллар может попытаться вернуться в район отметки 64 рубля.