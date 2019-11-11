Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась локальной волной распродаж. Снижение индексов происходило на фоне сильной перекупленности, которая сформировалась в предыдущие сессии. Параллельно начали корректироваться и другие площадки развивающихся стран. В частности, индекс MSCI Emerging Markets просел на 0,8%.

В последнее время мы привыкли видеть, что во время продолжительной фазы роста опережающую динамику показывали акции наиболее ликвидных российских голубых фишек, а второй эшелон отставал. В пятницу расклад сил поменялся в обратную сторону. В лидерах снижения были наиболее ликвидные бумаги нефтегазового и металлургического секторов. Индекс акций компаний средней и малой капитализации в это же время просел всего лишь на 0,15%. Подобная тенденция может сохраниться.

В текущей ситуации может возникать множество вопросов о том, а не начало ли это большой коррекции на российском рынке. На мой взгляд, судить по одной сессии снижения, которая во многом является лишь результатом технической необходимости снять накопленную перекупленность, пока преждевременно.

Каких-то внутренних причин для ускорения волны распродаж пока не наблюдается, хотя нельзя исключать, что локальный откат еще может быть продолжен. Обращаем внимание, что объемы торгов во время пятничного снижения не были чрезмерно высокими (51 млрд руб.). Среднедневной оборот во время роста в последние две недели был выше. То есть с этой стороны сигнала о развороте тренда мы пока не получили.

В качестве ближайшей области поддержки по индексу МосБиржи можно выделить диапазон 2915-2930 п. Сегодня с утра внешний фон не располагает к резкому росту и быстрому возврату в сторону максимумов.

Нефтяной фактор пока также не спешит помогать российскому рынку. Цена на фьючерсы Brent продолжает консолидироваться в районе $61-63. В то же время пятничная статистика от Baker Hughes оказалась позитивной. Количество активных буровых установок в США за неделю снизилось еще на 7 единиц. Ровно год назад их было на 29% больше. Снижение бурения сопровождается падением количества пробуренных, но не законченных скважин (DUC). Подобная тенденция в конечном счете может привести к замедлению темпов роста добычи в США, что было бы позитивно для нефтяных котировок. В базовом сценарии сохраняем умеренно положительный взгляд на перспективу Brent.

В условиях консолидации цен на нефть российский рубль в последние сессии показывает схожую нейтральную динамику. Пара USD/RUB завершала предыдущую неделю около 63,8. Пока котировки находится под ключевой областью 64,1-64,2, сохраняются шансы на еще одну локальную волну снижения. Потенциальные ориентиры прежние: диапазон 62,5-62,9.

Среди важных корпоративных событий на сегодня запланировано заседание совета директоров Норникеля. В повестке обозначен вопрос выплаты дивидендов за 9 мес. 2019 г. В октябре ГМК уже заплатил по итогам I полугодия 883,93 руб. В предыдущие годы дивиденды платились дважды, промежуточные и итоговые. Возможно, компания решила увеличить частоту выплат, чему во многом благоприятствует ценовая конъюнктура, сложившаяся в ключевых для ГМК металлах, особенно в палладии.

Кроме того, сегодня планируется публикация отчета за 9 мес. по МСФО у ТГК-1. Черкизово опубликует операционные результаты за октябрь.

Среди важных отчетов по МСФО на этой неделе также можно выделить Юнипро (вторник), Интер РАО, КТК (четверг).

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,28%, нефть Brent в минусе на 0,88%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.



