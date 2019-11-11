Американские биржевые площадки в пятницу показали рост котировок. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,26%, закрывшись на отметке 3093,08 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,02%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,48%. Индекс MSCI Emerging Market опустился на 1%, продемонстрировав самое большое снижение более чем за два месяца. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 1,93%, доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до —0,26%.

На фоне поступающей противоречивой информации по деталям и срокам заключения первой части торговой сделки между Вашингтоном и Пекином игроки по-прежнему продолжают удерживать заокеанские индексы вблизи исторических максимумов. И пока инвесторы с напряжением следят за продолжением торговой саги, в среду рынкам будет представлено новое, не менее захватывающие шоу — публичные слушания по импичменту Дональда Трампа. В настоящий момент, с учетом высоких уровней американских бенчмарков, дальнейшая игра на повышение выглядит достаточно рискованно. И если индекс широкого рынка S&P 500 не сможет уверенно закрепиться над уровнем 3100 п., коррекция в район 3050 — 3020 п. будет вполне логична.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,51%, закрывшись на отметке $62,61. Игроки позитивно отреагировали на данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым, число нефтяных буровых установок на прошлой неделе в США снизилось на семь, до 684 штук. Однако неопределенность вокруг торгового соглашения между США и Китаем по-прежнему служит причиной высокой волатильности во фьючерсных контрактах на Brent и WTI, которые на данном этапе по большей части ориентированы на динамику американских биржевых индексов.

Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 1,17%, закрывшись на отметке 3973,19 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2960 и 2935 пунктов, сопротивление находится на уровне 3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 145000 и 143000 пунктов, сопротивление — 148200 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,8 руб./$, снизившись на 0,44 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,65 и 63,10, локальные сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20, основное — 64,50.