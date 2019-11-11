После того как на прошлой неделе фондовые индексы MSCI World и MSCI EM прибавили 0,7% и 1,5% соответственно, сегодня большинство индексов Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на отрицательной территории, а в лидерах снижения — китайский и гонконгский рынок, во многом из-за событий в Гонконге (полиция применила против демонстрантов боевое оружие). Фьючерсы на американские индексы к текущему моменту теряют около 0,3%. При этом отметим, что сегодня в США банковский выходной, приуроченный ко Дню ветеранов — биржевые площадки будут работать, но, вероятно, активность торгов будет понижена.

В целом текущая торговая неделя представляет интерес в первую очередь выступлениями различных официальных лиц. Во вторник президент США Д.Трамп выступит в экономическом клубе Нью-Йорка. Его речь с большой долей вероятности будет содержать высказывания в отношении торговых дискуссий с Китаем и ЕС, а также теоретически выступление может анонсировать экономическую повестку на второй президентский срок в случае его переизбрания (в преддверии выборов 2016 г. именно на этой площадке Д.Трамп представил экономическую программу первого президентского срока).

Помимо этого, в среду и четверг состоятся два выступления главы Федрезерва Дж.Пауэлла перед объединенным экономическим комитетом Сената и бюджетным комитетом Палаты Представителей. Вряд ли выступления Дж.Пауэлла дадут четкий ориентир в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, но его риторика все же может оцениваться на твердость позиции сохранения ставки неизменной при отсутствии экономических сюрпризов. На данный момент фьючерсы на ставку отражают вероятность ее снижения на декабрьском заседании всего в 7%, и базовый сценарий по фьючерсам предполагает сохранение ставки неизменной вплоть до сентябрьского заседания 2020 г.

Российский фондовый рынок в ходе пятничных торгов продемонстрировал коррекционное движение, потеряв 1,2% по индексу МосБиржи. На сегодняшний день базовым считаем сценарий проторговки индексом середины диапазона 2950-3000 пунктов с рисками отката в нижнюю половину. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление Газпромом новой дивидендной политики 28 ноября).