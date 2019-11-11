Спрос на развивающихся рынках под давлением на фоне обострения ситуации в Гонконге
В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе. Слабая финансовая отчетность РусАла (RUAL, —3.4%) за третий квартал текущего года (МСФО) стала поводом к фиксации прибыли в секторе металлургии, а повышение волатильности на мировом рынке нефти негативно сказалось на спросе на бумаги нефтегазовых компаний. В итоге акции Полюса (PLZL) подешевели на 3.0%, Северстали (CHMF) – на 2.3%, Роснефти (ROSN) и Татнефти (TATN) – на 2.0%, Газпрома (GAZP) – на 1.7%.
Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Электроцинк (ELTZ) подешевел на 2.2%, Россети (RSTI) – на 2.1%, Южный Кузбасс (UKUZ) – на 1.9%. Тем временем обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 6.8%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 6.7%.
Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС – спрос на развивающихся рынках в целом оказался под давлением на фоне обострения политической ситуации в Гонконге.
Кроме того, активность нерезидентов в течение дня может оказаться низкой, поскольку в США торги пройдут в ограниченном режиме (День ветеранов).
На валютном рынке в начале торгов возможно «тестирование» отметки 64.0 по паре доллар-рубль на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют.
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