Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.2-0.4%, в районе 2960-2965 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2980, 2990 п.

После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утреннее ухудшение внешнего фона пока не столь масштабно, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в российских акциях. В этом плане пока более вероятна выборочная фиксация прибыли в отдельных подорожавших бумагах.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В связи с празднованием в США Дня ветеранов никакой макроэкономической статистики за океаном публиковаться не будет. По этой же причине влияние нерезидентов на локальный рынок акций будет ослабленным.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.17%) и РТС (-1.27%) завершили торги с достаточно сильной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. Слабость локального рынка акций была в значительной степени связна с масштабным внутридневным падением стоимости нефтяных фьючерсов. Уже после закрытия основных торгов в России контракты на нефть сорта Brent сумели отыграть все свои потери и восстановились в район $62.5 за баррель.

Второй причиной пятничных распродаж в большинстве российских акций стала их накопившаяся среднесрочная перекупленность. В течение двух предыдущих недель рублевый индекс МосБиржи неоднократно обновлял свой исторический максимум. Поэтому его коррекционный спад уже давно назрел. Теперь основная интрига для участников локальных торгов заключается в том, получит ли дальнейшее продолжение наметившееся падение индексов МосБиржи и РТС.

Среди значимых внешних факторов стоит отметить противоречивый новостной фон по поводу перспектив разрешения торгового конфликта между США и Китаем. Очень похоже, что в последние дни участники переговоров в очередной раз выдавали желаемое за действительное. В начале текущего месяца предполагалось, что подписание промежуточного или временного торгового соглашения состоится в середине ноября. Теперь же речь идет о том, что это может произойти не ранее декабря месяца. Более того, в пятницу вечером президент США Дональд Трамп лично заявил о том, что он пока не согласился на отмену пошлин в отношении китайских товаров.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2 п. или около 0.13% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Несмотря на сильное внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке, лидерами падения в отраслевом разрезе выступили представители металлургического сектора: RUSAL plc (RUAL RM, —3.43%), Полюс (PLZL RM, —2.97%), Северсталь (CHMF RM, —2.32%), ММК (MAGN RM, —1.66%), НЛМК (NLMK RM, —1.64%).

Явным негативом для акций «Русала» послужила публикация слабой консолидированной отчетности эмитента за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года. Под влиянием указанного фактора они открылись с сильным разрывом вниз. Основные финансовые показатели алюминиевой компании ухудшились на фоне падения цен на соответствующий металл до минимума с конца 2016 года. В частности, ее квартальная чистая прибыль сократилась на 67.5% в сравнении с 3 кварталом прошлого года. А с начала года она упала на 47.1%, до $819 млн. Среди позитивных моментов стоит отметить сокращение чистого долга «Русала» на 8.2% с конца 2018 года, до $6833 млн.

Акции ряда нефтегазовых компаний также не сумели избежать опережающего падения на фоне явного внутридневного ухудшения настроений на нефтяном рынке: Газпром (GAZP RM, —1.75%), Лукойл (LKOH RM, —1.52%), Роснефть (ROSN RM, —2.00%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.97%).

Намного сильнее рынка закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, +3.84%). Их резкое вечернее повышение состоялось без значимого информационного повода. Впрочем, в течение нескольких последних недель мы наблюдали подобные непредсказуемые движения и во многих других голубых фишках.

Акции Алроса (ALRS RM, —0.16%) завершили торги с незначительным понижением, несмотря на выход явно слабой квартальной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Она указала на сокращение чистой прибыли за 3 квартал на 44% в сравнении с аналогичным показателем годичной давности. А с начала года чистая прибыль алмазодобывающей компании упала на 38%.

Одновременно со свежей отчетностью «Алроса» опубликовали и результаты продаж алмазно-бриллиантовой продукции в октябре и за десять месяцев 2019 года. Инвесторов и спекулянтов обнадежил тот факт, что продажи увеличиваются уже три месяца подряд, пусть и неравномерным образом. С апреля по июль 2019 года они демонстрировали достаточно сильный спад.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости около 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.2%. Японский Nikkei225 потерял 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным понижением.