Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2930,40 п. до 2973,19 п., а индекс РТС с 1455,44 п. до 1468,17 п. Пара EUR-USD упала с $1,1165 до $1,1021. Пара USD-RUB поднялась с 63,54 до 63,80, а EUR-RUB упала с 70,95 до 70,33. Нефть Brent подорожала с $61,69 до $62,51 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3066,91 п. до 3093,08 п.

Рынки продолжают качаться на качелях торговых переговоров США и КНР. Позитивные новости сменяются негативными, но всё же градус оптимизма в ожиданиях заметно повысился. Подписание первой фазы соглашения может состояться уже в декабре, и риски провала переговоров сокращаются, так как президент США Д. Трамп не может себе позволить сваливание экономики в рецессию за год до выборов.

Япония начнёт неделю с публикации данных по машиностроительным заказам. Великобритания покажет данные по объёмам строительства и промышленного производства в сентябре. Кроме того, выйдет уточнение ВВП за II квартал. Ожидается, что темпы роста снизятся до 1,1% с 1,3% в предыдущие три месяца. В России выйдет статистика по торговому балансу. Совет директоров ГМК «Норникель» обсудит вопрос дивидендов. Polymetal проведёт день инвестора. ТГК-1 отчитается по МСФО за III квартал.

Великобритания во вторник сообщит данные по рынку труда. Ожидается, что безработица осталась на уровне 3,9%. В Германии опубликуют индексы текущих экономических условий и экономических настроений от ZEW. В России появится отчётность по МСФО от «Юнипро».

Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по ставке ночью в среду. Ожидается, что ставка будет снижена до 0,75% с 1,0%. В Великобритании опубликуют статистику по инфляции. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 1,6% в октябре по сравнению с 1,7% в сентябре. В еврозоне ожидаются данные по промышленному производству. В США опубликуют данные по потребительской инфляции. Ожидается, что CPI сохранит темпы роста на уровне 1,7%. Вечером выступит глава ФРС Дж. Пауэлл, а также выйдут цифры по исполнению федерального бюджета. В России опубликуют квартальную оценку ВВП. Ожидается, что рост ускорится до 1,6%. Совет директоров «Татнефти» примет решение по дивидендам. ОГК-2 отчитается по МСФО.

Четверг начнём с отчёта API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Япония может сообщить, что рост ВВП в III квартале замедлился до 0,8% с 1,3% в предыдущие три месяца. Австралия, по прогнозам, покажет рост безработицы в октябре до 5,3% с 5,2%. Китайская статистика представлена данными по промышленному производству, рост которого мог замедлиться до 5,4% в октябре с 5,8% в сентябре, а также розничных продаж, которые могли ускорить рост до 7,9% с 7,8%. Германия сообщит предварительные данные по ВВП за III квартал. Ожидается, что годовые темпы роста будут отрицательными, на уровне —0,3%. Великобритания сообщит о динамике розничных продаж в октябре. В еврозоне также выйдет оценка ВВП за III квартал. OPEC опубликует ежемесячный доклад по глобальному рынку нефти.

В США опубликуют традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также статистику цен производителей. Ожидается, что PPI замедлит рост до 0,9% в октябре с 1,4% в сентябре, а Core PPI замедлится до 1,6% с 2,0%. Далее в календаре отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В этот день также выступит председатель ФРС Дж. Пауэлл и представители ФРС Ч. Эванс, Р. Клорида и Дж. Уильямс. В России выйдет отчётность по МСФО от «Интер РАО», «Черкизово».

В пятницу ожидаем статистику по ценам на жильё в Китае. Япония уточнит данные по промышленному производству за сентябрь. В еврозоне уточнят инфляцию за октябрь. В США ждём отчёт по розничным продажам в октябре. Ожидается, что за октябрь они выросли на 0,2%. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что он повысится до 5,0 п. с 4,0 п. в октябре. Далее в календаре данные по промышленному производству, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. К слову говоря, их число снижается уже три недели подряд. В России ММК проведёт день инвестора.

Новая неделя на азиатских рынках началась с падения. В Гонконге продолжаются протесты. Митингующие получают ранения, а власти совершают аресты. Утром в понедельник стало известно о том, что один из протестующих был застрелен полицейским во время блокирования толпой транспортной инфраструктуры. Соответственно, в Гонконге рынок обвалился более чем на 2%. Статистики утром, как и в течение всего дня, немного. В Японии объём базовых машиностроительных заказов снизился за сентябрь на 2,9% при прогнозе роста на 0,9%. Инфляция в Китае неожиданно разогналась до 3,8% в октябре по сравнению с 3,0% в сентябре. Это существенно ограничивает возможности Народного Банка Китая по стимулированию экономики через низкие ставки. Разогрев инфляции происходит на фоне масштабного кризиса в свиноводческой отрасли страны из-за африканской чумы свиней. Непродовольственная инфляция замедлилась до 0,9% в октябре по сравнению с 1,0% в сентябре. Цены производителей Китая упали в октябре на 1,6% по сравнению с падением на 1,2% в сентябре. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23342,74 п. (-0,21%), Hang Seng — 26976,55 п. (-2,44%), Shanghai Composite — 2927,97 п. (-1,22%).

Нефть теряла свои позиции, чему также способствовали беспорядки в Гонконге и неуверенность рынков по поводу успеха торговых переговоров США и КНР. Меж тем, число активных нефтяных буровых в США, по данным Baker Hughes, сократилось на 7 штук за прошлую неделю — до 684 единиц. Это уже третья подряд неделя сокращения буровой активности, хотя сама тенденция длится гораздо дольше. По сравнению с прошлым годом число буровых сократилось более чем на 200 штук. Президент США Д. Трамп заявил в минувшую субботу, что переговоры с Китаем идут хорошо, но сделка будет заключена лишь в том случае, если она будет выгодна Америке. Он также дал понять, что новости о готовности США поэтапно отменить импортные пошлины были некорректными. Рынки довольно скептически относятся к этим словам, так как понимают, что Д. Трамп продолжает торговаться и времени у него становится всё меньше. Индикатором снижения тревожности на рынке выступает золото. Резервы SPDR Gold Trust сократились за две недели с 918,48 тонн до 901,19 тонн. К 9:00 мск Brent — $61,99 (-0,83%), WTI — $56,76 (-0,84%), Золото — $1463,2 (+0,02%), Медь — $5907,31 (-0,09%), Никель — $16000 (-1,17%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 98,33 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,94%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,102 (+0,06%), $1,28 (+0,17%), 109,03 (-0,16%).

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Провал азиатских индексов на событиях в Гонконге напоминает рынкам, что риски не ограничиваются торговой войной. Власти Гонконга уже заявляли о том, что в текущем году ВВП сократится. Ухудшение ситуации вполне может отразиться и на экономике Китая. Впрочем, нет худа без добра.

Отечественные производители сельскохозяйственной продукции могут рассчитывать на дальнейший рост экспорта своей продукции в Китай из-за ускорения продовольственной инфляции в этой стране. Тем не менее, вниз отечественный рынок будут толкать компании сырьевого сектора.