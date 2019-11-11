Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после роста в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились.

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,5%, несмотря на заявления Дональда Трампа о неготовности США отменить импортные пошлины даже в случае подписания первой фазы торгового соглашения с Китаем. Инвесторы, тем не менее, сохраняли оптимизм в отношении национальной экономики, что, в частности, отразилось в росте доходности долгосрочных облигаций США.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,3%.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,2%. Фондовые индексы Китая теряют порядка 1,5-2%, а индикатор Гонконга – почти 3%. В Гонконге продолжаются ожесточенные протесты, которые оказывают давление на настроения в регионе наряду с торговой неопределенностью. Статистика, тем временем, показала ускорение потребительской инфляции в Китае в октябре с 3% до 3,8% г/г (ожидалось +3,3%), а производственная дефляция ускорилась с 1,2% до 1,6% г/г (ожидалось —1,5%) – негативные для экономики сигналы.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются чуть более чем на 1% ввиду возвращения неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Кроме того, генеральный секретарь ОПЕК на прошлой неделе заявил, что рынок нефти в следующем году может обладать некоторым потенциалом роста, снизив вероятность дополнительного сокращения добычи ОПЕК+ в декабре. Цены на нефть Brent опустились ниже 62 долл, а WTI удерживаются выше 56 долл, оставаясь выше средних полос Боллинджера дневных графиков (60,80 долл и 55,50 долл). Отчет Baker Hughes в пятницу показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц, до 684 единиц – позитивный для котировок сигнал.

Основные события недели: индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, индексы потребительских цен Германии, Великобритании, еврозоны и США, промышленное производство еврозоны, розничные продажи и промышленное производство Китая в октябре, предварительный ВВП Германии и еврозоны в 3-м кв, индекс цен производителей США, сальдо торгового баланса еврозоны, импортные и экспортные цены США, розничные продажи Великобритании и США, промышленное производство США, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, президента США Дональда Трампа, ежемесячные отчеты по рынку нефти ОПЕК и Международного энергетического агентства. Квартальные отчетности опубликуют Cisco, Enel, Nissan Motor, Vodafone, Nvidia, Walmart.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу начали нисходящую коррекцию, а рублевый индикатор упал ниже 3000 пунктов. Ближайшая важная поддержка для индекса Мосбиржи расположена на отметке 2940 пунктов, а для РТС – на уровне 1455 пунктов. Оба индикатора только начали выход из зон краткосрочной перекупленности, в связи с чем обладают потенциалом развития нисходящей коррекции.

Рубль в пятницу также ослаб против доллара и евро, но удерживает важные краткосрочные уровни. Пара доллар/рубль не смогла подняться выше 64 руб. Пробой указанной отметки направит пару к 64,50 руб. Пара евро/рубль также расположена ниже средней полосы Боллинджера (70,90 руб), при преодолении которой можно ожидать повышения к 71,50 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль вновь окажутся под понижательным давлением ввиду ухудшения мировых настроений. Дров в огонь коррекции теперь добавляют события в Гонконге. Понедельник в целом будет спокойным на события днем, а на неделе инвесторы, помимо экономических данных и торгового вопроса, обратят повышенное внимание на выступления главы ФРС и президента США. Рынок РФ еще обладает потенциалом нисходящей коррекции, что создает для “быков” дополнительные риски.