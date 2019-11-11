В пятницу средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа повысилась на 5 бп, до 6,58%. Однако закрытие произошло на более высокой отметке в 6,71% (-51 бп к четвергу), а на внутридневном максимуме ставка поднималась до 6,84%, что на 44 бп ниже пикового значения предыдущего дня. Индекс RUSFAR практически не изменился, составив 6,42% (+1 бп). Согласно данным Банка России, по бюджетному каналу в банковскую систему поступило 263 млрд руб. ликвидности, в результате чего баланс средств банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро пятницы увеличился до 2,5 трлн руб. Между тем банки в последний день недели сократили свои обязательства перед Федеральным казначейством по депозитам и операциям репо на 183 млрд руб. Мы ожидаем, что на этой неделе вливание ликвидности в систему из бюджета продолжится, что будет способствовать росту свободных резервов, баланс которых на данный момент, по нашим оценкам, является отрицательным (-70 млрд руб.).

Кривые процентных и кросс-валютных свопов в пятницу сместились немного вверх. В частности, 6x9 FRA закрылась на отметке 6,32%, прибавив 3 бп относительно четверга и 7 бп – за неделю. Короткие ставки процентных свопов почти не изменились к уровню предыдущего дня, за неделю поднявшись на 1–3 бп; более длинные значения выросли на 2–3 бп, в том числе 5-летняя ставка закрылась на отметке 6,62%. Тем не менее за неделю наклон кривой IRS уменьшился: спред на отрезке 2–5 лет сократился на 4 бп. Ставки NDF и кросс-валютных свопов завершили неделю в плюсе, в том числе 5-летняя ставка XCCY достигла 5,24% (+2 бп).