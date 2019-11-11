15 ноября Интер РАО представит результаты по МСФО за 9м19, которые, как мы ожидаем, покажут замедление роста прибыльности. Хотя EBITDA, по нашей оценке, увеличится на 20% за отчетный период, этот показатель будет заметно ниже, чем 32% за 1п19. В 2020 г., по нашим расчетам, темп роста EBITDA снизится и вовсе до 7% г/г. Очевидно, что компании пора раскрыть потенциал роста стоимости за счет денежных средств на балансе: при доходности свободного денежного потока в 28% (против прогнозной дивидендной доходности за 2019 г. в 4,5%) инвесторы, как мы полагаем, вполне обоснованно ждут значительно более высоких выплат. Между тем руководство компании, вероятнее всего, внесет ясность в этот вопрос не ранее мая 2020 г., когда представит новую стратегию. До этого момента Интер РАО остается крупной, фундаментально привлекательной компанией, которой не хватает триггеров. С этой точки зрения результаты за 3к19 едва ли окажут существенное воздействие на котировки акций. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 10 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 123%. По бумагам Интер РАО подтверждаем рекомендацию покупать.

Результаты за 9м19: замедление роста прибыльности. Хорошие операционные результаты Интер РАО и вклад калининградских ТЭЦ едва ли компенсируют снижение темпов роста цен на РСВ в 3к19, но, вероятнее всего, обеспечат один из самых высоких показателей роста прибыли в отрасли. Выручка может увеличиться более чем на 10% г/г, до 756 326 млн руб., при этом в ее структуре еще одним стабильным компонентом остается сбытовой бизнес. Скорректированная EBITDA может вырасти более чем на 20% г/г, до 104 468 млн руб., что соответствует 75–78% прогноза самой компании на весь 2019 г. (в связи с этим, на наш взгляд, есть основания ожидать его повышения). Мы прогнозируем чистую прибыль в размере 62 497 млн руб., что на 12% выше показателя годичной давности.