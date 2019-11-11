Сегодня котировки золота возобновят рост
В течение прошлой недели восприятие рискованных активов улучшилось, и фондовые индексы выросли. При этом спрос на защитные активы оказался под давлением. Позиции фондов ETF в золоте сокращались (за неделю — на 0,7%): по данным COMEX, за неделю с 30 октября по 5 ноября хедж-фонды увеличили свои короткие позиции на 15%. На этой неделе не исключено восстановление инвестиционного спроса на желтый металл.
На выходных продолжились протесты в Гонконге. При этом ситуация с торговыми переговорами между США и Китаем вновь стала более неопределенной. Американская сторона опровергла утверждения о том, что в рамках первого этапа торгового соглашения возможен пересмотр уже введенных импортных пошлин. При этом сегодня утром Минфин КНР заявил о том, что пока никакой новой информации о ходе торговых переговоров предоставить не может.
Мы ожидаем, что сегодня котировки золота возобновят рост и, возможно, приблизятся к отметке $1 475 за унцию.
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