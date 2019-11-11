Итоги прошедшей недели можно смело поставить в один ряд с лучшими неделями этого года. Возможно, рост индексов на 1% может показаться кому-то не слишком впечатляющим, но надо учитывать, что индексы находятся на своих исторических хаях и идти вверх, вновь и вновь переписывая свои абсолютные максимумы, очень и очень тяжело. Однако, как мы видим, участники рынка пока верят в светлое будущее. По крайней мере в ближайшее. Тому подтверждение и растущие в течение всей недели обороты на торгах, которые хоть и не вышли на свои максимумы этого года, но в любом случае активность инвесторов налицо, и средние объемы торгов находятся сейчас на максимумах за последние несколько месяцев.

Что же касается отраслевого среза, то в целом лучше всех чувствовали себя акции сырьевых компаний, которые в среднем показали рост в 1,5%. Обеспечен он был прежде всего стабильным ростом цен на черное золото, которое за прошедшую неделю подорожало почти на 3%.

Однако и другие сектора не сильно отстали от нефтянки. И акции технологических и промышленных компаний, и акции компаний, работающих в сфере услуг, также показали вполне достойный результат и по итогам недели только в среднем выросли более чем на 1%. Но это только в среднем. Поскольку отдельные акции из этих секторов продемонстрировали гораздо более сильный рост.

Так, один из явных и безусловных героев прошедшей недели — это компания Qualcomm (QCOM, +4,50%). После выхода очень сильной отчетности по итогам 3-го квартала текущего года акции буквально взлетели и прибавили более 10%. Но это еще цветочки по сравнению с полетом в космос акций промышленного гиганта General Electric (GE, +2,04%). Этот полет также начался после выхода отчетности в конце октября, и с тех пор капитализация компании увеличилась уже более чем на четверть.

Ожидания рынка 11 ноября

В Китае — День холостяка. А еще — Shoping Day. А это значит, что толпы китайцев бросятся сметать с полок все, что плохо лежит. От этого в первую очередь выигрывают ритейлеры и прежде всего Alibaba (BABA). Но для рынка в целом это важно, поскольку является своеобразным барометром покупательских настроений и ближайших перспектив. Это своеобразный Black Friday по-китайски, который очень часто дает старт Рождественскому ралли. Данных о продажах в Китае в День холостяка пока нет, но к сожалению, начало недели не внушает особого оптимизма.

Настроение на мировых финансовых рынках испорчено во-первых, из-за ситуации в Гонконге, где было применено боевое оружие при разгоне акций протеста, и, во-вторых, из-за опасений, что ничего хорошего у США и Китая в их бесконечных переговорах не получится. Так это или нет — покажет будущее, но а сегодня нас, судя по всему, ждет небольшая коррекция. Пока — именно небольшая. Может быть, это даже и к лучшему.

После покорения очередных исторических высот на прошлой неделе действительно необходима небольшая остановка и, возможно, некоторое переосмысление текущей ситуации. Тем более это важно поскольку в ближайшие дни ожидается выступление президента Трампа по актуальным вопросам, связанным с американо-китайскими отношениями и дальнейшими шагам по введению новых тарифов либо по возможности их отмены. И от этого во многом будет зависеть и дальнейшее поведение участников рынка. Так что многие инвесторы сейчас с большой вероятностью предпочтут несколько умерить свой пыл и предпочтут воздержаться от дальнейших покупок.

А если учесть, что сегодня у нас еще и День ветеранов — торги проводятся, но расчеты нет — то день обещает быть достаточно спокойным на фоне невысокой активности с умеренным снижением котировок по всему фронту бумаг.