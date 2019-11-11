В начале недели российский рынок акций продолжает коррекционное движение, однако продажи носят умеренный характер. Динамику индекса Мосбиржи в понедельник предопределили назревшая техническая перекупленность и ухудшение внешнего фона, вызванное противоречивыми сообщениями со стороны торговых переговоров США и Китая и известиями об обострении протестов в Гонконге.

Оптимизм рынков, связанный с надеждами на скорое подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, стал более осторожным после заявлений президента США о том, что Вашингтон не готов отменить импортные пошлины на китайские товары даже в случае заключения первой части сделки. Тем не менее, инвесторы, уже привыкшие к вербальным «качелям» в торговом споре, судя по всему продолжают верить в то, что стороны достаточно сблизили свои позиции для того, чтобы через пару недель объявить о успешном первом шаге.

Правда, в плоскости политических отношений двух стран может снова остро встать проблема протестов в Гонконге. Там, по некоторым данным, против демонстрантов в выходные было применено оружие, произошли задержания протестующих.

Между тем стоимость нефти, несмотря на текущую коррекцию, остается выше психологического рубежа в $60 за баррель. Ценовая конъюнктура в нефти остается стабильной. Не исключено, что в ближайшее время она может получить вербальную поддержку со стороны представителей Саудовской Аравии, которым выгодны повышенные котировки «черного золота» на старте IPO госкомпании Saudi Aramco.

Риск-аппетиты на глобальном уровне остаются лабильными и чрезвычайно чуткими к новостному фону. Во вторник волатильность на рынках могут усилить заявления Дональда Трампа в ходе его традиционной речи в Экономическом клубе Нью-Йорка. Маловероятно, что американский лидер не затронет тему торговой сделки с Китаем. Из статистики завтрашнего дня стоит обратить внимание на ноябрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии. В США финансовые отчеты за III квартал представят Vodafone, Tyson, Experian. В России Юнипро опубликует результаты за III квартал 2019 г. по МСФО.

По нашим оценкам, первый торговый день недели индекс Мосбиржи может завершить в пределах 2950-2960 пунктов, во вторник IMOEX может сформироваться в диапазоне 2945-2985 пунктов.