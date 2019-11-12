Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с продолжения стартовавшей в пятницу коррекции. Масштаб снижения пока совсем незначительный и не указывает на тотальное бегство инвесторов из бумаг. Более того, снижение индекса МосБиржи не сопровождается падением акций широким фронтом. Вчерашняя просадка была обеспечена лишь несколькими тяжеловесными фишками: Норникель, Газпром, а также черная металлургия.

Объемы торгов в понедельник не увеличились. В последние две сессии снижения обороты остаются более низкими, чем во время фазы роста последних недель — признак стандартной коррекции к основному тренду.

Более того, наш рынок выглядит даже более устойчивым, чем в среднем акции развивающихся стран. Соотношение индексов РТС и MSCI EM поднялось к максимумам, что также намекает на отсутствие агрессивных продаж на нашем рынке. Это может быть оправдано фактором поддержки со стороны падающих рублевых ставок.

Второй эшелон вчера опять выглядел лучше наиболее ликвидных бумаг. Индекс голубых фишек просел на 0,5%, а индекс акций компаний средней и малой капитализации вырос на 0,35%. Ранее на протяжении всего 2019 г. наблюдалась преимущественно обратная ситуация.

В понедельник в аутсайдерах оказались акции Норникеля. Помимо общей высокой перекупленности по котировкам ГМК ударило падение цен на ключевые металлы: никель накануне подешевел на 3,8% на фоне новостей об отмене запрета на экспорт металла 9 компаниям из Индонезии, палладий упал на 3,1%. Совет директоров Норникеля в свою очередь рекомендовал выплатить дивиденды в размере 604,09 руб. Отсечка назначена на 27 декабря, и выпала на мартовский фьючерс, который быстро заложил этот фактор в цену.

Ранее ГМК платил дважды в год, но теперь мы видим, что частота выплат растет. Это позитивный драйвер не только для акций Норникеля, но и для Русала, который пока еще обременен повышенной долговой нагрузкой, но контролирует 27,8% в ГМК. В данный момент оценка Норникеля выглядит близкой к справедливой. При сохранении слабого фона сил на обновление максимумов (18800) в ближайшей перспективе может не хватить. Следующая локальная техническая поддержка, на мой взгляд, находится около 17400 руб.

В акциях Газпрома, откатившихся с максимумов на 4,5%, ближайшая область поддержки достаточно размыта — это диапазон 253-257 руб. Возможно, торможение коррекционного отката придется как раз на эту область.

Среди ликвидных бумаг уверенно лучше рынка в понедельник выглядели акции ВТБ (2%). И хотя акции локально перегреты, движение наверх еще может быть продолжено. После пробоя наверх области 4,4-4,5 коп. ближайшие ориентиры сместились в сторону 4,9-5,0 коп.

Очередное обновление максимумов вчера произошло в обыкновенных бумагах Сургутнефтегаза. Рост не был спровоцирован какой-либо новостью, к чему мы уже привыкли. За три месяца котировки выросли уже почти в 2 раза, при этом какого-либо дополнительного фундаментального позитива не появлялось. Если не поменяется подход к выплате дивидендам, то по текущим ценам ожидаемая дивдоходность составляет всего лишь 1,3%. При этом премия обыкновенных бумаг к привилегированным сейчас выглядит аномально высокой.

Коррекция в российских акциях сопровождается умеренным снижением и на рынке облигаций, который поднимался на протяжении 12 месяцев. Мы не ждем по-настоящему существенного отката на долговом рынке. Нисходящая динамика может быть кратковременной. Для устойчивых распродаж нужны поводы, но сейчас на повестке по-прежнему ожидания того, что инфляция в ближайшие месяцы может опуститься к 3%.

И хотя ОФЗ в целом уже не выглядят сильно дешевыми, масштаб падения по индексу гособлигаций (RGBI) может быть ограниченным. То же самое касается и рынка корпоративных облигаций, который, на наш взгляд, еще не полностью реализовал свой потенциал роста.

В качестве ближайшей области поддержки по индексу МосБиржи можно выделить диапазон 2915-2930 п. Внешних поводов для более серьезной волны распродаж пока не появлялось., а внутренних причин не наблюдается.

В условиях консолидации цен на нефть российский рубль в последние сессии показывает нейтральную динамику. Пара USD/RUB вновь завершала предыдущую неделю около 63,8. Пока котировки находится под ключевой областью 64,1-64,2, сохраняются шансы на еще одну локальную волну снижения. Потенциальные ориентиры прежние: диапазон 62,5-62,9.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчета Юнипро за III кв. по МСФО. Результаты вряд ли будут сильными из-за слабых операционных показателей, падения выработки электроэнергии на 15,8%. В то же время ключевым фактором поддержки в инвестиционном кейсе Юнипро остаются ожидания роста дивидендов в 2020 г. с 14 до 20 млрд руб. То есть дивдоходность за 12 мес. при реализации планов компании по текущим ценам может вырасти с 8,3% до 11,8%.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,15%, нефть Brent в минусе на 0,05%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет недалеко от уровня закрытия понедельника.